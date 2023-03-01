01 марта 2023

Бойцы СВО поблагодарили школьников из курганского округа. Видео

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
Бойцы СВО записали видеообращение для школьников из Целинного округа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Школьником из школы в селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) поблагодарили военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Неожиданную и очень приятную весточку получили ребята Усть-Уйской школы. Их письма, отправленные в зону специальной военной операции, не только дошли до адресата, но и очень тронули бойцов своим теплом и искренностью», — указано в посте администрации Целинного округа.

Ранее URA.RU писало, что курганские участники спецоперации записали видеообращение к школьникам. Бойцы поблагодарили земляков за посылки, а детей — за письма.

Военнослужащие России принимают участие в спецоперации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что СВО направлена на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.

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Школьником из школы в селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) поблагодарили военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Неожиданную и очень приятную весточку получили ребята Усть-Уйской школы. Их письма, отправленные в зону специальной военной операции, не только дошли до адресата, но и очень тронули бойцов своим теплом и искренностью», — указано в посте администрации Целинного округа. Ранее URA.RU писало, что курганские участники спецоперации записали видеообращение к школьникам. Бойцы поблагодарили земляков за посылки, а детей — за письма. Военнослужащие России принимают участие в спецоперации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что СВО направлена на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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