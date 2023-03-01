Школьником из школы в селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) поблагодарили военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Неожиданную и очень приятную весточку получили ребята Усть-Уйской школы. Их письма, отправленные в зону специальной военной операции, не только дошли до адресата, но и очень тронули бойцов своим теплом и искренностью», — указано в посте администрации Целинного округа.
Ранее URA.RU писало, что курганские участники спецоперации записали видеообращение к школьникам. Бойцы поблагодарили земляков за посылки, а детей — за письма.
Военнослужащие России принимают участие в спецоперации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что СВО направлена на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.
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