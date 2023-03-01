Бойцы СВО поблагодарили школьников из курганского округа. Видео

02 марта 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО записали видеообращение для школьников из Целинного округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Школьником из школы в селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) поблагодарили военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Неожиданную и очень приятную весточку получили ребята Усть-Уйской школы. Их письма, отправленные в зону специальной военной операции, не только дошли до адресата, но и очень тронули бойцов своим теплом и искренностью», — указано в посте администрации Целинного округа. Ранее URA.RU писало, что курганские участники спецоперации записали видеообращение к школьникам. Бойцы поблагодарили земляков за посылки, а детей — за письма. Военнослужащие России принимают участие в спецоперации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что СВО направлена на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.

Школьником из школы в селе Усть-Уйское Целинного муниципального округа (Курганская область) поблагодарили военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Неожиданную и очень приятную весточку получили ребята Усть-Уйской школы. Их письма, отправленные в зону специальной военной операции, не только дошли до адресата, но и очень тронули бойцов своим теплом и искренностью», — указано в посте администрации Целинного округа. Ранее URA.RU писало, что курганские участники спецоперации записали видеообращение к школьникам. Бойцы поблагодарили земляков за посылки, а детей — за письма. Военнослужащие России принимают участие в спецоперации на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что СВО направлена на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.