В «Ростелекоме» новому руководителю определили круг задач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В филиале «Ростелекома» в Челябинской области назначили нового директора. Как сообщил вице-президент компании на Урале Иван Пичугин, им стал руководитель из Чувашии Евгений Макагонов.

«Директором челябинского филиала „Ростелекома“ назначен Евгений Макагонов. Фокус внимания нового руководителя будет направлен на рост клиентоориентированности по отношению к госсектору, корпоративному и массовому сегменту», — сообщили в компании.

В «Ростелекоме» уточнили, что родом Макагонов со Ставропольского края, где он родился в 1982 году. Карьеру начал в качестве системного администратора в Северо-Кавказской академии госслужбы. Там Макагонов учился на факультете управления. В сфере связи начал трудиться 10 лет назад: в компании «ЭР-Телеком Холдинг» в Алтайском крае был руководителем отдела розничных продаж, директором по массовому рынку и директором филиала. В январе 2020 года возглавил филиал ПАО «Ростелеком» в Чувашии.

Отмечается, что под руководством Макагонова в республике «Ростелеком» вошел в тройку лучших филиалов страны по лояльности клиентов к компании. В регионе компания досрочно устранила цифровое неравенство в поселках и деревнях численностью от 250 до 500 жителей, подключила к интернету социально-значимые объекты Чувашии. Кроме того, филиал реализовал ряд проектов с отраслевыми игроками Приволжского федерального округа.

Евгений Макагонов займется ростом клиентоориентированности телеком-оператора Фото: пресс-служба челябинского филиала «Ростелекома»