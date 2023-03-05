Екатеринбург вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни в России

Екатеринбург вошел в рейтинг лучших для жизни городов России. Такие данные опубликовал российский интернет-сервис выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру».
«Екатеринбург занял 8 строчку рейтинга. Это крупнейший город на Урале, который занимает четвертое место в России по численности населения. Начинал свою историю как завод-крепость и стал одним из промышленных центров страны. Несмотря на то, что город находится на Урале, Уральских гор рядом с ним нет. Качество воздуха, уровень преступности и продолжительность жизни — средние. В Екатеринбурге не так легко накопить на квартиру, как в Тюмени, однако по этому показателю он занимает следующую после Тюмени строчку», — сказано в сообщении.
Согласно опубликованным данным на «Сравни.ру» в Екатеринбурге (Свердловская область):
- Средняя зарплата по данным Росстата: 56 705 рублей (по области);
- Средняя стоимость новостройки 50 м2: 5,5 миллиона рублей;
- Индекс отношения средней стоимости квартиры 50 кв. м. в новостройке без ипотеки к средней зарплате: 97;
- Численность жителей: около 1 миллиона 500 тысяч человек;
- Плотность населения: около 3192 чел./кв.м;
- Количество преступлений на 10 тысяч жителей: 92 (по области);
- Качество воздуха: среднее — иногда выше 50 баллов;
- Средняя продолжительность жизни: 68,8 года.
Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ городов, где снизились цены на жилье. По итогам февраля 2023 средняя стоимость квадратного метра составила 105 998 рублей.
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