05 марта 2023

Екатеринбург вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний Екатеринбург, вечерний город, город екатеринбург, туман, облачность
Екатеринбург занял 8 место в топе лучших городов для жизни в РФ Фото:

Екатеринбург вошел в рейтинг лучших для жизни городов России. Такие данные опубликовал российский интернет-сервис выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру».

«Екатеринбург занял 8 строчку рейтинга. Это крупнейший город на Урале, который занимает четвертое место в России по численности населения. Начинал свою историю как завод-крепость и стал одним из промышленных центров страны. Несмотря на то, что город находится на Урале, Уральских гор рядом с ним нет. Качество воздуха, уровень преступности и продолжительность жизни — средние. В Екатеринбурге не так легко накопить на квартиру, как в Тюмени, однако по этому показателю он занимает следующую после Тюмени строчку», — сказано в сообщении.

Согласно опубликованным данным на «Сравни.ру» в Екатеринбурге (Свердловская область):

  • Средняя зарплата по данным Росстата: 56 705 рублей (по области);
  • Средняя стоимость новостройки 50 м2: 5,5 миллиона рублей;
  • Индекс отношения средней стоимости квартиры 50 кв. м. в новостройке без ипотеки к средней зарплате: 97;
  • Численность жителей: около 1 миллиона 500 тысяч человек;
  • Плотность населения: около 3192 чел./кв.м;
  • Количество преступлений на 10 тысяч жителей: 92 (по области);
  • Качество воздуха: среднее — иногда выше 50 баллов;
  • Средняя продолжительность жизни: 68,8 года.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ городов, где снизились цены на жилье. По итогам февраля 2023 средняя стоимость квадратного метра составила 105 998 рублей.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Екатеринбург вошел в рейтинг лучших для жизни городов России. Такие данные опубликовал российский интернет-сервис выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру». «Екатеринбург занял 8 строчку рейтинга. Это крупнейший город на Урале, который занимает четвертое место в России по численности населения. Начинал свою историю как завод-крепость и стал одним из промышленных центров страны. Несмотря на то, что город находится на Урале, Уральских гор рядом с ним нет. Качество воздуха, уровень преступности и продолжительность жизни — средние. В Екатеринбурге не так легко накопить на квартиру, как в Тюмени, однако по этому показателю он занимает следующую после Тюмени строчку», — сказано в сообщении. Согласно опубликованным данным на «Сравни.ру» в Екатеринбурге (Свердловская область): Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ городов, где снизились цены на жилье. По итогам февраля 2023 средняя стоимость квадратного метра составила 105 998 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...