Екатеринбург вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни в России

06 марта 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Екатеринбург занял 8 место в топе лучших городов для жизни в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург вошел в рейтинг лучших для жизни городов России. Такие данные опубликовал российский интернет-сервис выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру». «Екатеринбург занял 8 строчку рейтинга. Это крупнейший город на Урале, который занимает четвертое место в России по численности населения. Начинал свою историю как завод-крепость и стал одним из промышленных центров страны. Несмотря на то, что город находится на Урале, Уральских гор рядом с ним нет. Качество воздуха, уровень преступности и продолжительность жизни — средние. В Екатеринбурге не так легко накопить на квартиру, как в Тюмени, однако по этому показателю он занимает следующую после Тюмени строчку», — сказано в сообщении. Согласно опубликованным данным на «Сравни.ру» в Екатеринбурге (Свердловская область): Средняя зарплата по данным Росстата: 56 705 рублей (по области);

Средняя стоимость новостройки 50 м2: 5,5 миллиона рублей;

Индекс отношения средней стоимости квартиры 50 кв. м. в новостройке без ипотеки к средней зарплате: 97;

Численность жителей: около 1 миллиона 500 тысяч человек;

Плотность населения: около 3192 чел./кв.м;

Количество преступлений на 10 тысяч жителей: 92 (по области);

Качество воздуха: среднее — иногда выше 50 баллов;

Средняя продолжительность жизни: 68,8 года. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ городов, где снизились цены на жилье. По итогам февраля 2023 средняя стоимость квадратного метра составила 105 998 рублей.

Екатеринбург вошел в рейтинг лучших для жизни городов России. Такие данные опубликовал российский интернет-сервис выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру». «Екатеринбург занял 8 строчку рейтинга. Это крупнейший город на Урале, который занимает четвертое место в России по численности населения. Начинал свою историю как завод-крепость и стал одним из промышленных центров страны. Несмотря на то, что город находится на Урале, Уральских гор рядом с ним нет. Качество воздуха, уровень преступности и продолжительность жизни — средние. В Екатеринбурге не так легко накопить на квартиру, как в Тюмени, однако по этому показателю он занимает следующую после Тюмени строчку», — сказано в сообщении. Согласно опубликованным данным на «Сравни.ру» в Екатеринбурге (Свердловская область): Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ городов, где снизились цены на жилье. По итогам февраля 2023 средняя стоимость квадратного метра составила 105 998 рублей.