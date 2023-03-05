05 марта 2023
04 марта 2023

Путин встретился с курганским губернатором из-за экономической ситуации в регионе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Владимир Путин провел в режиме ВКС встречу с курганским губернатором (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курганской области Вадим Шумков по поводу социально-экономического развития региона. Она прошла 6 марта в режиме видеоконференцсвязи. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе», — говорится в опубликованном сообщении. В частности, Шумков рассказал президенту, как работают территории опережающего развития, идет создание индустриальных парков и строительство социальных объектов.

Ранее URA.RU писало, что о встрече Путина и Шумкова заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что президент продолжает планомерно работать с регионами.

Губернатор Шумков рассказал президенту Путину о развитии Курганской области
Фото:

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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курганской области Вадим Шумков по поводу социально-экономического развития региона. Она прошла 6 марта в режиме видеоконференцсвязи. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе», — говорится в опубликованном сообщении. В частности, Шумков рассказал президенту, как работают территории опережающего развития, идет создание индустриальных парков и строительство социальных объектов. Ранее URA.RU писало, что о встрече Путина и Шумкова заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что президент продолжает планомерно работать с регионами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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