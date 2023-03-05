Путин встретился с курганским губернатором из-за экономической ситуации в регионе. Фото

06 марта 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел в режиме ВКС встречу с курганским губернатором (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курганской области Вадим Шумков по поводу социально-экономического развития региона. Она прошла 6 марта в режиме видеоконференцсвязи. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе», — говорится в опубликованном сообщении. В частности, Шумков рассказал президенту, как работают территории опережающего развития, идет создание индустриальных парков и строительство социальных объектов. Ранее URA.RU писало, что о встрече Путина и Шумкова заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что президент продолжает планомерно работать с регионами. Губернатор Шумков рассказал президенту Путину о развитии Курганской области Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курганской области Вадим Шумков по поводу социально-экономического развития региона. Она прошла 6 марта в режиме видеоконференцсвязи. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе», — говорится в опубликованном сообщении. В частности, Шумков рассказал президенту, как работают территории опережающего развития, идет создание индустриальных парков и строительство социальных объектов. Ранее URA.RU писало, что о встрече Путина и Шумкова заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что президент продолжает планомерно работать с регионами.