Девушек, несколько дней кравших из бутика в Кургане одежду, освободили от ответственности

Девушки выносили вещи в рюкзаках из примерочной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В адрес двух молодых жительниц Кургана, которые несколько дней подряд воровали из примерочной бутика одежду, прекратили уголовное дело. Их освободили от ответственности за совершение каждой из них трех преступлений, назначив только штраф. Решение вынес Курганский городской суд.

«В ходе предварительного расследования обвиняемые заявили ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в связи с чем суд согласился и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20000 рублей каждой», — указано в решении. Уточняется, что девушки три дня подряд выносили вещи из примерочной магазина O’Stin, срезая этикетки и антикражные элементы.

Сообщается, что девушки заранее обсуждали кражи и выносили ворованные вещи из примерочных в рюкзаках одновременно. Среди украденных были обнаружены как женские вещи, так и мужские, и даже детские. Так, полиция изъяла мужские брюки, джемперы, сорочки на ребенка, а также женские блузки, футболки и платья.