06 марта 2023

Курганские мобилизованные прибыли домой в отпуска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Куртамыше с бойцами встретился глава округа Фото:
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Мобилизованные из Курганской области прибыли домой в отпуска. В Куртамыше бойцов пригласил на встречу глава муниципального округа Андрей Гвоздев. Через несколько дней мобилизованные вновь отправятся в зону СВО, сообщил Гвоздев.

«Сегодня принимал у себя дорогих гостей, из зоны проведения СВО, в отпуск прибыли часть наших мобилизованных парней. За чашкой чая поговорили про их службу. Ребята передают благодарность всем жителям округа за оказанную моральную и материальную поддержку. Через несколько дней они снова вернутся к своим боевым будням. Пожелал им скорейшего возвращения с Победой!», — написал глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Госпиталь был включен в систему лечения и реабилитации участников СВО.

Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев встретился с мобилизованными, которые находятся в отпуске

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Мобилизованные из Курганской области прибыли домой в отпуска. В Куртамыше бойцов пригласил на встречу глава муниципального округа Андрей Гвоздев. Через несколько дней мобилизованные вновь отправятся в зону СВО, сообщил Гвоздев. «Сегодня принимал у себя дорогих гостей, из зоны проведения СВО, в отпуск прибыли часть наших мобилизованных парней. За чашкой чая поговорили про их службу. Ребята передают благодарность всем жителям округа за оказанную моральную и материальную поддержку. Через несколько дней они снова вернутся к своим боевым будням. Пожелал им скорейшего возвращения с Победой!», — написал глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Госпиталь был включен в систему лечения и реабилитации участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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