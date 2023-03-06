В Куртамыше с бойцами встретился глава округа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из Курганской области прибыли домой в отпуска. В Куртамыше бойцов пригласил на встречу глава муниципального округа Андрей Гвоздев. Через несколько дней мобилизованные вновь отправятся в зону СВО, сообщил Гвоздев.

«Сегодня принимал у себя дорогих гостей, из зоны проведения СВО, в отпуск прибыли часть наших мобилизованных парней. За чашкой чая поговорили про их службу. Ребята передают благодарность всем жителям округа за оказанную моральную и материальную поддержку. Через несколько дней они снова вернутся к своим боевым будням. Пожелал им скорейшего возвращения с Победой!», — написал глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Госпиталь был включен в систему лечения и реабилитации участников СВО.