Идея курганского губернатора, которую поддержал Путин, вызвала споры

Курганский губернатор поручал создавать паспорта семей мобилизованных в сентябре прошлого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

После встречи президента России Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова, начались споры о том, кто первый из глав российских регионов предложил на своей территории ввести паспорт семьи мобилизованного. Обсуждение развернулось в нескольких политических telegram-каналах. Во время разговора глава государства поддержал данную идею и предложил распространить ее на всю страну.

По мнению одних telegram-каналов, первыми о подобной инициативе заявили в Вологодской области. Губернатор региона Олег Кувшинников в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» написал, что в Вологодской области социальные паспорта семей военнослужащих, участвующих в СВО, начали оформлять прошлой осенью (26 октября-прим.ред). В Омской области социальные паспорта ввели в ноябре 2022 года. В Казани они начали действовать с 4 октября прошлого года.

При этом собеседники агентства напоминают, что Шумков все же опередил всех глав. Впервые об инициативе составить социальный портрет мобилизованного курганский губернатор заявил 24 сентября 2022 года. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном telegram-канале регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что 6 марта президент России поддержал идею Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных. Глава государства поблагодарил губернатора региона за предложенные инициативы в поддержку специальной военной операции. Губернатор, в свою очередь, рассказал, что в регионе идет работа с мобилизованными, взяты под опеку их семьи. Им оказывают всевозможную поддержку по газификации, ремонту, медицине и так далее.

Россия проводила частичную мобилизацию с 21 сентября 2022 года в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. Сейчас российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. Об этом сам Путин заявлял во время обращения к Федеральному собранию, отмечает RT.

В Курганской области о социальном паспорте (портрете) семей мобилизованных говорили еще в прошлом сентябре Скриншот с официального telegram-канала правительства Курганской области