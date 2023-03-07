Кинотеатр в ХМАО 8 марта будет показывать мультфильмы за попкорн

8 марта в Нижневартовске можно бесплатно посмотреть мультфильм, купив попкорн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кинотеатр «Stars Cinema» в Нижневартовске 8 марта будет показывать мультфильмы за попкорн. В кассе пояснили, что билет будет бесплатным при приобретении продукции из бара кинотеатра.

«Бесплатный вход в зал осуществляется при покупке попкорна в любом объеме на каждого зрителя. 8 марта по акции можно посмотреть мультфильмы «Кот в сапогах: Последнее желание», «Русалочка: Начало истории Ариэль», «Шевели ластами», «Пиноккио», «Дорога домой», — сообщили агентству в кассе «Stars Cinema».

Кинотеатр уже проводил подобные акции в предыдущие праздники, привлекая посетителей в опустевшие залы. «Stars Cinema» находится на окраине Нижневартовска в ТЦ «Подсолнух». После закрытия фастфуда, переезда «Детского мира» и «Глории Джинс» популярность торгового центра среди жителей Нижневартовска снизилась.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО кинотеатры, вопреки санкциям, запустили в прокат мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Спин-офф «Шрека» показывают в кинозалах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.