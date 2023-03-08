08 марта 2023

Известный китайский коллекционер ищет повара в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка со студентом из Китая Максимом Цао (Цао Лян) в поисках секретов китайской кухни. Екатеринбург, китайская еда, мясо
Повару придется готовить для коллекционера и его гостей Фото:

Коллекционер из Китая Хань Цзяньминь ищет в свою картинную галерею повара, который будет обслуживать его и гостей. Соискателю обещают зарплату от 60 до 90 тысяч рублей на руки, оплачиваемую дорогу, проживание и питание за счет работодателя. Объявление появилось на екатеринбургской вкладке сервиса HeadHunter.

«Работа в Китае, город Харбин, оформление документов, дорога, проживание, питание за счет работодателя, возможность взять с собой близкого человека с предоставлением ему работы», — указано в вакансии. Повару необходимо будет готовить русскую кухню в галерее имени Хань Цзяньминь.

Как сообщает работодатель, китайский язык знать не обязательно, а от соискателя потребуется лишь профильное образование и действующий загранпаспорт. Задачи, которые необходимо будет выполнять повару: периодически накрывать на стол до 30 персон, а также готовить для бизнесмена и его ближайшего окружения.

Коллекционер Хань Цзяньминь основал китайско-русскую картинную галерею в Харбине. В студенческие времена активно возил масляную живопись российских художников из России на родину. Свою коллекцию он собирал в течение последних 20 лет. В 2020 году его галерея была одним из организаторов Китайско-российского форума современных художников в Харбине.

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Коллекционер из Китая Хань Цзяньминь ищет в свою картинную галерею повара, который будет обслуживать его и гостей. Соискателю обещают зарплату от 60 до 90 тысяч рублей на руки, оплачиваемую дорогу, проживание и питание за счет работодателя. Объявление появилось на екатеринбургской вкладке сервиса HeadHunter. «Работа в Китае, город Харбин, оформление документов, дорога, проживание, питание за счет работодателя, возможность взять с собой близкого человека с предоставлением ему работы», — указано в вакансии. Повару необходимо будет готовить русскую кухню в галерее имени Хань Цзяньминь. Как сообщает работодатель, китайский язык знать не обязательно, а от соискателя потребуется лишь профильное образование и действующий загранпаспорт. Задачи, которые необходимо будет выполнять повару: периодически накрывать на стол до 30 персон, а также готовить для бизнесмена и его ближайшего окружения. Коллекционер Хань Цзяньминь основал китайско-русскую картинную галерею в Харбине. В студенческие времена активно возил масляную живопись российских художников из России на родину. Свою коллекцию он собирал в течение последних 20 лет. В 2020 году его галерея была одним из организаторов Китайско-российского форума современных художников в Харбине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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