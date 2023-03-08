Россиянам предлагают приехать в Салехард (ЯНАО), чтобы отпраздновать День оленевода. Стоимость такого этнографического тура составляет 49 000 рублей с человека, говорится на сайте туроператора по активному отдыху и путешествиям в России.
«Этнографический тур на Ямал „День оленевода“ в Салехарде 2023 от ADVENTURE GUIDE. Длительность тура: 4 дня. Отель — 3 ночи. Стоимость 49 000 с человека», — говорится в сообщении.
В первый день гостям предлагают посещение Стелы «66-я параллель», обзорную экскурсию по Салехарду, а также по культурным местам города. Во второй день туристу поучаствуют в мероприятиях приуроченных ко Дню оленевода. В третий день гости смогут узнать о колорите коренных жителей и побывать в стойбище оленеводов.
Ранее сообщалось, что День оленевода в этом году будут праздновать с 25 февраля по 14 апреля. На эти цели из федерального бюджета округ получил 465 000 рублей.
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