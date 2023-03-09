США отказались использовать активы РФ для финансирования ВСУ

Госдеп США: замороженные активы РФ не учитываются в планах помощи США Киеву в 2024 году

10 марта 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

США не планируют финансировать ВСУ за счет замороженных активов России, заявил Джон Басс Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не планируют финансировать ВСУ за счет замороженных активов России, находящихся в юрисдикции Штатов. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам менеджмента и ресурсов Джон Басс, комментируя проект американского бюджета на 2024 год. «Ресурсы, которые мы сегодня описываем, говоря в общем, выделяются из бюджета США. Что-либо касающееся российских активов было бы совершенно отдельным разговором. И я бы сейчас уступил право комментировать это каким-то моим коллегам, которые намного более глубоко осведомлены в этих вопросах», — сказал Джон Басс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Госдепа. После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали активно поддерживать Киев. Подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе в декабре 2022 года отметил, что боевые действия на Украине могли закончиться еще летом, если бы США не спонсировали Киев оружием. В марте 2023 года координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал Китай выступить против России и начать спонсировать Украину, передает RT.

США не планируют финансировать ВСУ за счет замороженных активов России, находящихся в юрисдикции Штатов. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам менеджмента и ресурсов Джон Басс, комментируя проект американского бюджета на 2024 год. «Ресурсы, которые мы сегодня описываем, говоря в общем, выделяются из бюджета США. Что-либо касающееся российских активов было бы совершенно отдельным разговором. И я бы сейчас уступил право комментировать это каким-то моим коллегам, которые намного более глубоко осведомлены в этих вопросах», — сказал Джон Басс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Госдепа. После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали активно поддерживать Киев. Подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе в декабре 2022 года отметил, что боевые действия на Украине могли закончиться еще летом, если бы США не спонсировали Киев оружием. В марте 2023 года координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал Китай выступить против России и начать спонсировать Украину, передает RT.