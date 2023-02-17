The Times назвали причину, которая вынудит США отвернуться от Украины

The Times: дефицит военных ресурсов заставит США отвернуться от Украины

18 февраля 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В США опасаются дефицита военных ресурсов из-за помощи Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Дефицит военных ресурсов и «перенапряжение сил» могут заставить США отказаться от поддержки Киева в будущем. Как заявил журналист британского издания The Times Джерард Бейкер, по этим причинам в Америке крепнут страхи. «Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику», — написал Бейкер. Он отметил, что в пользу России в этом случае работает асимметрия «решимости и целей». В качестве примера неоднозначной позиции в вопросе поддержки Киева журналист приводит изменчивость политического и общественного мнения в США. В стране беспокоятся из-за влияния украинского конфликта на стратегические приоритеты и ресурсы. «Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации», — отметил Бейкер. Ранее сообщалось, что украинские власти лгут о своих победах в спецоперации, чтобы манипулировать США в вопросе поставок оружия. Президент Украины Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дефицит военных ресурсов и «перенапряжение сил» могут заставить США отказаться от поддержки Киева в будущем. Как заявил журналист британского издания The Times Джерард Бейкер, по этим причинам в Америке крепнут страхи. «Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику», — написал Бейкер. Он отметил, что в пользу России в этом случае работает асимметрия «решимости и целей». В качестве примера неоднозначной позиции в вопросе поддержки Киева журналист приводит изменчивость политического и общественного мнения в США. В стране беспокоятся из-за влияния украинского конфликта на стратегические приоритеты и ресурсы. «Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации», — отметил Бейкер. Ранее сообщалось, что украинские власти лгут о своих победах в спецоперации, чтобы манипулировать США в вопросе поставок оружия. Президент Украины Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».