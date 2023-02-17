Salon: Украина лжет о своих победах в СВО, чтобы манипулировать США 18 февраля 2023 в 03:25 Размер текста - 17 + Украина врет о победах на СВО, чтобы манипулировать США Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти лгут о своих победах в спецоперации, чтобы манипулировать США в вопросе поставок оружия Киеву. Об этом сообщает американское издание Salon. «Зависимость Украины от западных союзников дала жизнь триумфальному нарративу, согласно которому Киев побеждает Россию, пока ей присылают все больше и больше припасов», — пишет Salon . По данным СМИ, создавая такую иллюзию, Украина, тем не менее, несет большие потери. Ранее неоднократно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Вашингтоном. Он утверждал, что Россия может нанести удар по союзникам США, пишет The American Conservative. Издание The Washington Post сообщало, что украинский лидер вынуждает власти США принимать решения, противоречащие американским национальным интересам. Украинские власти лгут о своих победах в спецоперации, чтобы манипулировать США в вопросе поставок оружия Киеву. Об этом сообщает американское издание Salon. «Зависимость Украины от западных союзников дала жизнь триумфальному нарративу, согласно которому Киев побеждает Россию, пока ей присылают все больше и больше припасов», — пишет Salon. По данным СМИ, создавая такую иллюзию, Украина, тем не менее, несет большие потери. Ранее неоднократно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Вашингтоном. Он утверждал, что Россия может нанести удар по союзникам США, пишет The American Conservative. Издание The Washington Post сообщало, что украинский лидер вынуждает власти США принимать решения, противоречащие американским национальным интересам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям