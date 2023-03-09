09 марта 2023

Курганцы чаще всего жалуются на медицину и транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
В курганский ЦУР поступили сотни жалоб на медицину и транспорт Фото:

Жителей Курганской области больше всего не удовлетворяет работа медицины и общественного транспорта. Информация об этом размещена в группе Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в соцсети «ВКонтакте».

«По данным тепловой карты, на первом месте за неделю оказались вопросы здравоохранения и медицины. Зафиксировано 272 таких обращения. Тема общественного транспорта переместилась на вторую строчку списка. По ней получено 253 сообщения от жителей», — говорится в сообщении структуры. Также курганцев волновали дороги, вопросы ЖКХ и социального обслуживания. Больше всего обращений поступило из Кургана, Шадринска и Катайского округа.

Ранее URA.RU писало, за первую неделю января сотрудники ЦУР зафиксировали около 500 жалоб, связанных с работой автобусов новых маршрутов. Транспортная реформа в Кургане стартовала с 3 января. В ее рамках 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый

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Жителей Курганской области больше всего не удовлетворяет работа медицины и общественного транспорта. Информация об этом размещена в группе Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в соцсети «ВКонтакте». «По данным тепловой карты, на первом месте за неделю оказались вопросы здравоохранения и медицины. Зафиксировано 272 таких обращения. Тема общественного транспорта переместилась на вторую строчку списка. По ней получено 253 сообщения от жителей», — говорится в сообщении структуры. Также курганцев волновали дороги, вопросы ЖКХ и социального обслуживания. Больше всего обращений поступило из Кургана, Шадринска и Катайского округа. Ранее URA.RU писало, за первую неделю января сотрудники ЦУР зафиксировали около 500 жалоб, связанных с работой автобусов новых маршрутов. Транспортная реформа в Кургане стартовала с 3 января. В ее рамках 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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