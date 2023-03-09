Курганцы чаще всего жалуются на медицину и транспорт

10 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

В курганский ЦУР поступили сотни жалоб на медицину и транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области больше всего не удовлетворяет работа медицины и общественного транспорта. Информация об этом размещена в группе Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в соцсети «ВКонтакте». «По данным тепловой карты, на первом месте за неделю оказались вопросы здравоохранения и медицины. Зафиксировано 272 таких обращения. Тема общественного транспорта переместилась на вторую строчку списка. По ней получено 253 сообщения от жителей», — говорится в сообщении структуры. Также курганцев волновали дороги, вопросы ЖКХ и социального обслуживания. Больше всего обращений поступило из Кургана, Шадринска и Катайского округа. Ранее URA.RU писало, за первую неделю января сотрудники ЦУР зафиксировали около 500 жалоб, связанных с работой автобусов новых маршрутов. Транспортная реформа в Кургане стартовала с 3 января. В ее рамках 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый

Жителей Курганской области больше всего не удовлетворяет работа медицины и общественного транспорта. Информация об этом размещена в группе Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с жалобами) в соцсети «ВКонтакте». «По данным тепловой карты, на первом месте за неделю оказались вопросы здравоохранения и медицины. Зафиксировано 272 таких обращения. Тема общественного транспорта переместилась на вторую строчку списка. По ней получено 253 сообщения от жителей», — говорится в сообщении структуры. Также курганцев волновали дороги, вопросы ЖКХ и социального обслуживания. Больше всего обращений поступило из Кургана, Шадринска и Катайского округа. Ранее URA.RU писало, за первую неделю января сотрудники ЦУР зафиксировали около 500 жалоб, связанных с работой автобусов новых маршрутов. Транспортная реформа в Кургане стартовала с 3 января. В ее рамках 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый