10 марта 2023
09 марта 2023

В ХМАО инвестору для открытия завода детского питания предоставят участок без проведения торгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый детский молочный завод Данон. Екатеринбург, вентили, механизм
Запуск завода намечен на конец 2023 года (фото из архива) Фото:

В ХМАО на заседании Инвестсовета и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с представителями Российского экспортного центра (РЭЦ) участники приняли решение рекомендовать администрации Советского района предоставить участок для открытия завода детского питания без проведения торгов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Обсудили масштабный инвестиционный проект по созданию в Советском районе производства отечественных белковых компонентов — основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев. Решили рекомендовать администрации Советского района предоставить инвестору земельный участок под производство без проведения торгов», — написала Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что запуск уникального для России завода по производству компонентов для детского питания в Советском районе откладывается на конец 2023 года. На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах.

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В ХМАО на заседании Инвестсовета и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с представителями Российского экспортного центра (РЭЦ) участники приняли решение рекомендовать администрации Советского района предоставить участок для открытия завода детского питания без проведения торгов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. «Обсудили масштабный инвестиционный проект по созданию в Советском районе производства отечественных белковых компонентов — основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев. Решили рекомендовать администрации Советского района предоставить инвестору земельный участок под производство без проведения торгов», — написала Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что запуск уникального для России завода по производству компонентов для детского питания в Советском районе откладывается на конец 2023 года. На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах.
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