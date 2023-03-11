Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский уничтожает нацию

11 марта 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский принимает законы, которые делают из Украины диктатуру, считает Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали», — заявил Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он также отметил, что Зеленский принимает законы, которые помогают ему поддерживать диктатуру в стране: «Такое впечатление, что вернулись фашистские времена. Вот эти законы, что надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать [из страны] мужчин». Олег Соскин обвинил украинского президента в нежелании завершить конфликт. Он игнорирует призывы собственных граждан прийти к мирному урегулированию вопроса, передает издание Pravda.ru. Соскин считает, что на Украине необходимо сменить власть.

Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали», — заявил Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он также отметил, что Зеленский принимает законы, которые помогают ему поддерживать диктатуру в стране: «Такое впечатление, что вернулись фашистские времена. Вот эти законы, что надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать [из страны] мужчин». Олег Соскин обвинил украинского президента в нежелании завершить конфликт. Он игнорирует призывы собственных граждан прийти к мирному урегулированию вопроса, передает издание Pravda.ru. Соскин считает, что на Украине необходимо сменить власть.