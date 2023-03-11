11 марта 2023

Мошенники из Литвы вымогали деньги через соцсети свердловского силовика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники просили отправить им свыше 19 тысяч рублей Фото:

Мошенники взломали личную страницу полицейского из Нижнего Тагила (Свердловская область), изменили номер телефона с кодом Литвы и требовали деньги у знакомых силовика. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пострадавший полицейский.

«Мой аккаунт в соцсети взломали, мошенники в сообщениях просили закинуть на кредитку 19 тысяч рублей, а лучше больше. В ряде других сообщений знакомым просто просили занять денег», — рассказала полицейский из Нижнего Тагила.

Полицейский не уверена, что мошенники никого не обобрали. «Вроде бы, никто не перевел деньги», — ответила она на вопрос о том, отправил ли кто-нибудь деньги преступникам. Корреспондент URA.RU отправил сообщение на указанный номер с кодом Литвы, но ответ на него к моменту публикации новости не был получен. При этом мошенники ответили на звонок агентства, однако молчали в трубку.

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Мошенники взломали личную страницу полицейского из Нижнего Тагила (Свердловская область), изменили номер телефона с кодом Литвы и требовали деньги у знакомых силовика. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пострадавший полицейский. «Мой аккаунт в соцсети взломали, мошенники в сообщениях просили закинуть на кредитку 19 тысяч рублей, а лучше больше. В ряде других сообщений знакомым просто просили занять денег», — рассказала полицейский из Нижнего Тагила. Полицейский не уверена, что мошенники никого не обобрали. «Вроде бы, никто не перевел деньги», — ответила она на вопрос о том, отправил ли кто-нибудь деньги преступникам. Корреспондент URA.RU отправил сообщение на указанный номер с кодом Литвы, но ответ на него к моменту публикации новости не был получен. При этом мошенники ответили на звонок агентства, однако молчали в трубку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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