Мошенники из Литвы вымогали деньги через соцсети свердловского силовика

Мошенники просили отправить им свыше 19 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мошенники взломали личную страницу полицейского из Нижнего Тагила (Свердловская область), изменили номер телефона с кодом Литвы и требовали деньги у знакомых силовика. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пострадавший полицейский.

«Мой аккаунт в соцсети взломали, мошенники в сообщениях просили закинуть на кредитку 19 тысяч рублей, а лучше больше. В ряде других сообщений знакомым просто просили занять денег», — рассказала полицейский из Нижнего Тагила.

Полицейский не уверена, что мошенники никого не обобрали. «Вроде бы, никто не перевел деньги», — ответила она на вопрос о том, отправил ли кто-нибудь деньги преступникам. Корреспондент URA.RU отправил сообщение на указанный номер с кодом Литвы, но ответ на него к моменту публикации новости не был получен. При этом мошенники ответили на звонок агентства, однако молчали в трубку.