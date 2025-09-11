На трассе под Екатеринбургом ограничили движение и запретили разгоняться

На 318-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург (возле Ревды) ограничили движение и запретили разгоняться выше 50 километров в час до конца сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«С 11 по 30 сентября на проезжей части проводятся работы по капитальному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга по одной полосе. Действует ограничение скорости 50 километров в час», — пояснили дорожники.
Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8(800)200-63-06.
