12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Жители ЯНАО собирают помощь оказавшейся в коме из-за инсульта гражданке Киргизии

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, больница, реанимация, пациент, медицинский монитор
Женщина лежит в коме после инсульта (архивное фото) Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собирают помощь для гражданки Киргизии, которая находится в коме после инсульта. Как рассказала URA.RU знакомая женщины Мадина Унежева, в городе у нее из близких только сестра.

«У нашей коллеги Нур случился инсульт. Она ехала в автобусе и ей стало плохо. Она находится в коме в реанимации после инсульта. Мы собираем деньги, чтобы хоть чем-то ей помочь», — уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что у женщины нет российского гражданства. Также она потеряла документы. До этого работала в клининговой компании уборщицей помещений. «Она работает у нас около 6 лет. Мы не можем остаться в стороне и не помочь ей», — отметила Унежева.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что пациентке оказывают всю необходимую помощь. «Наши врачи делают все возможное для пациентов, борются за каждую жизнь. Независимо от гражданства и прописки», — ответили там.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое собирали помощь на реабилитацию тяжелобольному малышу. У мальчика был инфекционный мононуклеоз

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собирают помощь для гражданки Киргизии, которая находится в коме после инсульта. Как рассказала URA.RU знакомая женщины Мадина Унежева, в городе у нее из близких только сестра. «У нашей коллеги Нур случился инсульт. Она ехала в автобусе и ей стало плохо. Она находится в коме в реанимации после инсульта. Мы собираем деньги, чтобы хоть чем-то ей помочь», — уточнила она. Собеседница агентства добавила, что у женщины нет российского гражданства. Также она потеряла документы. До этого работала в клининговой компании уборщицей помещений. «Она работает у нас около 6 лет. Мы не можем остаться в стороне и не помочь ей», — отметила Унежева. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что пациентке оказывают всю необходимую помощь. «Наши врачи делают все возможное для пациентов, борются за каждую жизнь. Независимо от гражданства и прописки», — ответили там. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое собирали помощь на реабилитацию тяжелобольному малышу. У мальчика был инфекционный мононуклеоз
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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