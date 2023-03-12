Жители ЯНАО собирают помощь оказавшейся в коме из-за инсульта гражданке Киргизии

Женщина лежит в коме после инсульта (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собирают помощь для гражданки Киргизии, которая находится в коме после инсульта. Как рассказала URA.RU знакомая женщины Мадина Унежева, в городе у нее из близких только сестра.

«У нашей коллеги Нур случился инсульт. Она ехала в автобусе и ей стало плохо. Она находится в коме в реанимации после инсульта. Мы собираем деньги, чтобы хоть чем-то ей помочь», — уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что у женщины нет российского гражданства. Также она потеряла документы. До этого работала в клининговой компании уборщицей помещений. «Она работает у нас около 6 лет. Мы не можем остаться в стороне и не помочь ей», — отметила Унежева.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что пациентке оказывают всю необходимую помощь. «Наши врачи делают все возможное для пациентов, борются за каждую жизнь. Независимо от гражданства и прописки», — ответили там.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое собирали помощь на реабилитацию тяжелобольному малышу. У мальчика был инфекционный мононуклеоз