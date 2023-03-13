Пермское краевое управление гражданской защиты ищет специалиста, отвечающего за мобилизацию

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Пермскому ГКУ «Гражданской защиты» необходимы специалисты Фото:

Пермскому государственному казенному учреждению (ГКУ) «Гражданская защита» требуются ведущий и главный специалисты. Сотрудники учреждения, помимо прочего, будут отвечать за мобилизационную подготовку и прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций. Объявления о вакансиях опубликованы на интернет-ресурсе «Работа России».

«Вакансия: главный специалист гражданской обороны. Должностные обязанности: осуществление мероприятий в штабных, командно-штабных, тактико-специальных учениях и тренировках в области гражданской обороны […] и по мобилизационной подготовке», — говорится в объявлении. Также указанная должность предусматривает «прогнозирование возможного возникновения ЧС природного и техногенного характера и их последствий». На вакантную должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием.

Главный специалист управления будет отвечать за «сбор, анализ и обобщение сведений из муниципалитетов края, необходимых для составления доклада о состоянии гражданской обороны». Помимо этого, сотруднику учреждения предстоит разработка плана по защите населения Пермского края от различного рода ЧС природного и техногенного характера. Соискателям обещают ежемесячные премии в размере 50% и 100% от оклада.

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Пермскому государственному казенному учреждению (ГКУ) «Гражданская защита» требуются ведущий и главный специалисты. Сотрудники учреждения, помимо прочего, будут отвечать за мобилизационную подготовку и прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций. Объявления о вакансиях опубликованы на интернет-ресурсе «Работа России». «Вакансия: главный специалист гражданской обороны. Должностные обязанности: осуществление мероприятий в штабных, командно-штабных, тактико-специальных учениях и тренировках в области гражданской обороны […] и по мобилизационной подготовке», — говорится в объявлении. Также указанная должность предусматривает «прогнозирование возможного возникновения ЧС природного и техногенного характера и их последствий». На вакантную должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием. Главный специалист управления будет отвечать за «сбор, анализ и обобщение сведений из муниципалитетов края, необходимых для составления доклада о состоянии гражданской обороны». Помимо этого, сотруднику учреждения предстоит разработка плана по защите населения Пермского края от различного рода ЧС природного и техногенного характера. Соискателям обещают ежемесячные премии в размере 50% и 100% от оклада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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