Пермское краевое управление гражданской защиты ищет специалиста, отвечающего за мобилизацию

Пермскому ГКУ «Гражданской защиты» необходимы специалисты Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Пермскому государственному казенному учреждению (ГКУ) «Гражданская защита» требуются ведущий и главный специалисты. Сотрудники учреждения, помимо прочего, будут отвечать за мобилизационную подготовку и прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций. Объявления о вакансиях опубликованы на интернет-ресурсе «Работа России».

«Вакансия: главный специалист гражданской обороны. Должностные обязанности: осуществление мероприятий в штабных, командно-штабных, тактико-специальных учениях и тренировках в области гражданской обороны […] и по мобилизационной подготовке», — говорится в объявлении. Также указанная должность предусматривает «прогнозирование возможного возникновения ЧС природного и техногенного характера и их последствий». На вакантную должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием.

Главный специалист управления будет отвечать за «сбор, анализ и обобщение сведений из муниципалитетов края, необходимых для составления доклада о состоянии гражданской обороны». Помимо этого, сотруднику учреждения предстоит разработка плана по защите населения Пермского края от различного рода ЧС природного и техногенного характера. Соискателям обещают ежемесячные премии в размере 50% и 100% от оклада.