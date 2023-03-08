Власти призывают пермский бизнес делать запасы в рамках гражданской обороны

09 марта 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин рекомендует главам компаний сделать все для защиты персонала Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Перми рекомендуют руководителям городских компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. Такой пункт в постановление мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» внес глава города Алексей Демкин. «Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны», — говорится в проекте постановления. Документ опубликован на сайте администрации Перми. В приложении к постановлению указан перечень необходимых запасов. В списке значатся крупа, макаронные изделия, консервы, соль, сахар, чай. Среди непродовольственных запасов — полевые кухни, палатки, посуда, раскладушки, одеяла, а также приборы для определения химического и радиоактивного заражения воздуха.

Власти Перми рекомендуют руководителям городских компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. Такой пункт в постановление мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» внес глава города Алексей Демкин. «Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны», — говорится в проекте постановления. Документ опубликован на сайте администрации Перми. В приложении к постановлению указан перечень необходимых запасов. В списке значатся крупа, макаронные изделия, консервы, соль, сахар, чай. Среди непродовольственных запасов — полевые кухни, палатки, посуда, раскладушки, одеяла, а также приборы для определения химического и радиоактивного заражения воздуха.