08 марта 2023

Власти призывают пермский бизнес делать запасы в рамках гражданской обороны

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин рекомендует главам компаний сделать все для защиты персонала Фото:

Власти Перми рекомендуют руководителям городских компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. Такой пункт в постановление мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» внес глава города Алексей Демкин.

«Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны», — говорится в проекте постановления. Документ опубликован на сайте администрации Перми.

В приложении к постановлению указан перечень необходимых запасов. В списке значатся крупа, макаронные изделия, консервы, соль, сахар, чай. Среди непродовольственных запасов — полевые кухни, палатки, посуда, раскладушки, одеяла, а также приборы для определения химического и радиоактивного заражения воздуха.

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Власти Перми рекомендуют руководителям городских компаний и учреждений создавать запасы продовольствия, а также других средств гражданской обороны. Такой пункт в постановление мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» внес глава города Алексей Демкин. «Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны», — говорится в проекте постановления. Документ опубликован на сайте администрации Перми. В приложении к постановлению указан перечень необходимых запасов. В списке значатся крупа, макаронные изделия, консервы, соль, сахар, чай. Среди непродовольственных запасов — полевые кухни, палатки, посуда, раскладушки, одеяла, а также приборы для определения химического и радиоактивного заражения воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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