14 марта 2023

Бундесвер подсчитал, что на модернизацию немецкой армии уйдет полвека

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
На модернизации немецкой армии уйдет полвека из-за помощи Украине, утверждает Хегль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для модернизации вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет если страна продолжит развитие в нынешнем темпе. Об этом заявила комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хегль.

«Если бы мы оставались на нынешних темпах [закупок] и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — передает слова Евы Хегль Financial Times.

По мнению комиссара по делам ВС ФРГ, специальная военная операция усугубила модернизацию войск из-за многократной помощи Украине. Германии необходимо в кратчайшие сроки заменить отправленное вооружение, чтобы остаться обороноспособной, считает Хегль.

Ранее URA.RU сообщало, что Киев получит 18 танков Leopard 2A6 от Германии в конце марта. Помимо этого, к этому же сроку Португалия отправит Украине три немецких танка.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала оказывали поддержку Киеву, отправляя им оружие и вводя санкции против РФ.

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Для модернизации вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет если страна продолжит развитие в нынешнем темпе. Об этом заявила комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хегль. «Если бы мы оставались на нынешних темпах [закупок] и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — передает слова Евы Хегль Financial Times. По мнению комиссара по делам ВС ФРГ, специальная военная операция усугубила модернизацию войск из-за многократной помощи Украине. Германии необходимо в кратчайшие сроки заменить отправленное вооружение, чтобы остаться обороноспособной, считает Хегль. Ранее URA.RU сообщало, что Киев получит 18 танков Leopard 2A6 от Германии в конце марта. Помимо этого, к этому же сроку Португалия отправит Украине три немецких танка. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала оказывали поддержку Киеву, отправляя им оружие и вводя санкции против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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