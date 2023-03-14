Бундесвер подсчитал, что на модернизацию немецкой армии уйдет полвека

15 марта 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

На модернизации немецкой армии уйдет полвека из-за помощи Украине, утверждает Хегль Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для модернизации вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет если страна продолжит развитие в нынешнем темпе. Об этом заявила комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хегль. «Если бы мы оставались на нынешних темпах [закупок] и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — передает слова Евы Хегль Financial Times . По мнению комиссара по делам ВС ФРГ, специальная военная операция усугубила модернизацию войск из-за многократной помощи Украине. Германии необходимо в кратчайшие сроки заменить отправленное вооружение, чтобы остаться обороноспособной, считает Хегль. Ранее URA.RU сообщало, что Киев получит 18 танков Leopard 2A6 от Германии в конце марта. Помимо этого, к этому же сроку Португалия отправит Украине три немецких танка. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала оказывали поддержку Киеву, отправляя им оружие и вводя санкции против РФ.

Для модернизации вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет если страна продолжит развитие в нынешнем темпе. Об этом заявила комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хегль. «Если бы мы оставались на нынешних темпах [закупок] и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — передает слова Евы Хегль Financial Times. По мнению комиссара по делам ВС ФРГ, специальная военная операция усугубила модернизацию войск из-за многократной помощи Украине. Германии необходимо в кратчайшие сроки заменить отправленное вооружение, чтобы остаться обороноспособной, считает Хегль. Ранее URA.RU сообщало, что Киев получит 18 танков Leopard 2A6 от Германии в конце марта. Помимо этого, к этому же сроку Португалия отправит Украине три немецких танка. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала оказывали поддержку Киеву, отправляя им оружие и вводя санкции против РФ.