14 марта 2023

В Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов

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На фронте СВО осталось лишь максимум четыре многодетных свердловчанина, уверена Мерзлякова Фото:
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Мобилизация в России

Военкоматы Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, которые были призваны на фронт специальной военной операции на Украину в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены. На фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС.

При этом свердловский омбудсмен не уточнила точное количество демобилизованных отцов с фронта СВО. Кроме этого, Мерзлякова резюмировала, что работа комиссии по мобилизации продолжается.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. В РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация. Из Свердловской области в зону СВО призвали около 9,7 тысячи военнослужащих.

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Военкоматы Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, которые были призваны на фронт специальной военной операции на Украину в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены. На фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС. При этом свердловский омбудсмен не уточнила точное количество демобилизованных отцов с фронта СВО. Кроме этого, Мерзлякова резюмировала, что работа комиссии по мобилизации продолжается. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. В РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация. Из Свердловской области в зону СВО призвали около 9,7 тысячи военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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