В Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов

15 марта 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

На фронте СВО осталось лишь максимум четыре многодетных свердловчанина, уверена Мерзлякова Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматы Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, которые были призваны на фронт специальной военной операции на Украину в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены. На фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС. При этом свердловский омбудсмен не уточнила точное количество демобилизованных отцов с фронта СВО. Кроме этого, Мерзлякова резюмировала, что работа комиссии по мобилизации продолжается. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. В РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация. Из Свердловской области в зону СВО призвали около 9,7 тысячи военнослужащих.

Военкоматы Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, которые были призваны на фронт специальной военной операции на Украину в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены. На фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС. При этом свердловский омбудсмен не уточнила точное количество демобилизованных отцов с фронта СВО. Кроме этого, Мерзлякова резюмировала, что работа комиссии по мобилизации продолжается. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. В РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация. Из Свердловской области в зону СВО призвали около 9,7 тысячи военнослужащих.