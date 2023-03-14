В Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов

Военкоматы Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, которые были призваны на фронт специальной военной операции на Украину в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены. На фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС.
При этом свердловский омбудсмен не уточнила точное количество демобилизованных отцов с фронта СВО. Кроме этого, Мерзлякова резюмировала, что работа комиссии по мобилизации продолжается.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. В РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация. Из Свердловской области в зону СВО призвали около 9,7 тысячи военнослужащих.
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