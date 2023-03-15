15 марта 2023
14 марта 2023

В ЯНАО третий день ищут мужчину, уехавшего в тундру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, 02, поиск пропавших людей, трекол, ямальская полиция
Мужчина уехал на снегоходе в тундру и пропал Фото:

В селе Антипаюта (ЯНАО) 13 марта пропал Михаил Синяев. Мужчина уехал на снегоходе в тундру и не вернулся. Объявление о розыске размещено в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в ЯНАО.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Синяев Михаил Андреевич 33 года (1989 г. р.) село Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО. 13 марта 2023 года отправился в тундру на снегоходе темно-синего цвета Yamaha Venture и не вернулся», — говорится в сообщении.

Для проведения поисковых мероприятий требуется помощь добровольцев. Все кому что-либо известно, просьба обратиться по номеру 8-800-700-5452 или 112. Так же для поиска ищут транспорт: снегоход, трекола или другой вид транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что на кладбище в Копейске, городе-спутнике Челябинска, нашли труп мужчины, который числился без вести пропавшим. Мужчина пропал в начале марта. Ему было 26 лет.

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В селе Антипаюта (ЯНАО) 13 марта пропал Михаил Синяев. Мужчина уехал на снегоходе в тундру и не вернулся. Объявление о розыске размещено в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в ЯНАО. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Синяев Михаил Андреевич 33 года (1989 г. р.) село Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО. 13 марта 2023 года отправился в тундру на снегоходе темно-синего цвета Yamaha Venture и не вернулся», — говорится в сообщении. Для проведения поисковых мероприятий требуется помощь добровольцев. Все кому что-либо известно, просьба обратиться по номеру 8-800-700-5452 или 112. Так же для поиска ищут транспорт: снегоход, трекола или другой вид транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что на кладбище в Копейске, городе-спутнике Челябинска, нашли труп мужчины, который числился без вести пропавшим. Мужчина пропал в начале марта. Ему было 26 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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