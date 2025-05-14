В зоне СВО нашли шесть тысяч пропавших без вести российских бойцов

На СВО найдены более шести тысяч российских военных
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По договоренности с украинской стороной удалось организовать взаимное посещение мест содержания пленных
По договоренности с украинской стороной удалось организовать взаимное посещение мест содержания пленных Фото:

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины удалось установить местонахождение более шести тысяч российских военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на координационном совете омбудсменов, который прошел в Екатеринбурге.

«По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», — поделилась Москалькова, передает «Московский Комсомолец». По ее словам, судьба этих военнослужащих стала известна благодаря скоординированной работе аппаратов омбудсменов России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста (МККК).

Москалькова отметила, что по договоренности с украинской стороной удалось организовать взаимное посещение мест содержания пленных. Более двух тысяч из них — граждане России. Им были переданы письма и посылки от родственников. Россия, по словам омбудсмена, действует в этих вопросах зеркально, соблюдая паритет в отношении украинских пленных.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что на переговорах в Стамбуле, намеченных на 15 мая, будет обсуждаться вопрос возвращения жителей Курской области, которых вывезли в украинские Сумы. Речь идет о 53 гражданах России, перемещенных «в нарушение международного законодательства».

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины удалось установить местонахождение более шести тысяч российских военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на координационном совете омбудсменов, который прошел в Екатеринбурге. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», — поделилась Москалькова, передает «Московский Комсомолец». По ее словам, судьба этих военнослужащих стала известна благодаря скоординированной работе аппаратов омбудсменов России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста (МККК). Москалькова отметила, что по договоренности с украинской стороной удалось организовать взаимное посещение мест содержания пленных. Более двух тысяч из них — граждане России. Им были переданы письма и посылки от родственников. Россия, по словам омбудсмена, действует в этих вопросах зеркально, соблюдая паритет в отношении украинских пленных. Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что на переговорах в Стамбуле, намеченных на 15 мая, будет обсуждаться вопрос возвращения жителей Курской области, которых вывезли в украинские Сумы. Речь идет о 53 гражданах России, перемещенных «в нарушение международного законодательства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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