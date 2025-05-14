Банк России выпустит монеты номиналом 3 рубля

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Серебряная монета выполнена из серебра 925-й пробы
Серебряная монета выполнена из серебра 925-й пробы Фото:

Банк России вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 100-летию Международного детского центра «Артек». Об этом сообщает пресс-служба Банка.

«Банк России 15 мая 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля», — говорится в пресс-релизе Банка России. На оборотной стороне монеты изображен цветной элемент логотипа Международного детского центра «Артек» на фоне горы Аю-Даг, выполненной с использованием лазерного матирования.

Серебряная монета выполнена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, диаметр — 39,0 мм. Монета имеет форму круга с выступающим кантом по окружности. На лицевой стороне размещен рельефный Государственный герб Российской Федерации. Боковая поверхность монеты рифленая, изготовление выполнено в качестве «пруф». Общий тираж памятной монеты составляет три тысячи экземпляров.

Международный детский центр «Артек» был основан в 1925 году у подножия горы Аю-Даг. Изначально лагерь состоял из четырех брезентовых палаток и быстро стал самым известным пионерским лагерем СССР, куда стремились попасть дети не только со всего Советского Союза, но и из других стран. Сегодня «Артек» — один из крупнейших международных детских центров, который за свою историю принял более 1,8 миллион детей.

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Банк России вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 100-летию Международного детского центра «Артек». Об этом сообщает пресс-служба Банка. «Банк России 15 мая 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля», — говорится в пресс-релизе Банка России. На оборотной стороне монеты изображен цветной элемент логотипа Международного детского центра «Артек» на фоне горы Аю-Даг, выполненной с использованием лазерного матирования. Серебряная монета выполнена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, диаметр — 39,0 мм. Монета имеет форму круга с выступающим кантом по окружности. На лицевой стороне размещен рельефный Государственный герб Российской Федерации. Боковая поверхность монеты рифленая, изготовление выполнено в качестве «пруф». Общий тираж памятной монеты составляет три тысячи экземпляров. Международный детский центр «Артек» был основан в 1925 году у подножия горы Аю-Даг. Изначально лагерь состоял из четырех брезентовых палаток и быстро стал самым известным пионерским лагерем СССР, куда стремились попасть дети не только со всего Советского Союза, но и из других стран. Сегодня «Артек» — один из крупнейших международных детских центров, который за свою историю принял более 1,8 миллион детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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