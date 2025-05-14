Трамп назвал возможную дату встречи с Путиным

Трамп допустил встречу с Путиным в четверг, несмотря на «плотный график»
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Дональд Трамп допустил встречу с Владимиром Путиным в Стамбуле
Дональд Трамп допустил встречу с Владимиром Путиным в Стамбуле Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент США Дональд Трамп заявил, что его насыщенный график не станет препятствием для возможной встречи с главой России Владимиром Путиным в Стамбуле, где пройдут переговоры между представителями РФ и Украины. Он сослался на «спасение жизней», говоря о своем желании посетить Турцию в четверг, 15 мая. Его слова передают журналисты. 

«Плотный график не станет препятствием для возможной встречи с Путиным в четверг, 15 мая, ради спасения жизней», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами у трапа самолета. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия в курсе о том, что Трамп сейчас находится на территории Ближнего Востока. Путин анонсировал переговоры в Стамбуле в ночь на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание лично посетить Турцию. 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его насыщенный график не станет препятствием для возможной встречи с главой России Владимиром Путиным в Стамбуле, где пройдут переговоры между представителями РФ и Украины. Он сослался на «спасение жизней», говоря о своем желании посетить Турцию в четверг, 15 мая. Его слова передают журналисты.  «Плотный график не станет препятствием для возможной встречи с Путиным в четверг, 15 мая, ради спасения жизней», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами у трапа самолета. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсети Truth Social. Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия в курсе о том, что Трамп сейчас находится на территории Ближнего Востока. Путин анонсировал переговоры в Стамбуле в ночь на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание лично посетить Турцию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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