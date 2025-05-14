Трамп назвал возможную дату встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его насыщенный график не станет препятствием для возможной встречи с главой России Владимиром Путиным в Стамбуле, где пройдут переговоры между представителями РФ и Украины. Он сослался на «спасение жизней», говоря о своем желании посетить Турцию в четверг, 15 мая. Его слова передают журналисты.
«Плотный график не станет препятствием для возможной встречи с Путиным в четверг, 15 мая, ради спасения жизней», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами у трапа самолета. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсети Truth Social.
Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия в курсе о том, что Трамп сейчас находится на территории Ближнего Востока. Путин анонсировал переговоры в Стамбуле в ночь на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание лично посетить Турцию.
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