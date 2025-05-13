13 мая 2025

В центре Салехарда разрушили забор старого кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На кладбище пострадала кирпичная кладка забора
На кладбище пострадала кирпичная кладка забора Фото:

На старом кладбище в центре Салехарда повредили кирпичную кладку ограждения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Часть ограды разрушена
Часть ограды разрушена
Фото:

На старом кладбище в Салехарде, которое находится в центре города, в квартале улиц Матросова — Ямальская — Мира, повредили ограждение. Часть кладки разрушена, сообщает агентство URA.RU.

В администрации Салехарда на запрос корреспондента ответили, что знают о проблеме. «Ремонтные работы будут проведены в ближайшее время», — утверждает источник. 

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На старом кладбище в центре Салехарда повредили кирпичную кладку ограждения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. На старом кладбище в Салехарде, которое находится в центре города, в квартале улиц Матросова — Ямальская — Мира, повредили ограждение. Часть кладки разрушена, сообщает агентство URA.RU. В администрации Салехарда на запрос корреспондента ответили, что знают о проблеме. «Ремонтные работы будут проведены в ближайшее время», — утверждает источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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