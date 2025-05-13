На кладбище пострадала кирпичная кладка забора
На старом кладбище в центре Салехарда повредили кирпичную кладку ограждения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Часть ограды разрушена
На старом кладбище в Салехарде, которое находится в центре города, в квартале улиц Матросова — Ямальская — Мира, повредили ограждение. Часть кладки разрушена, сообщает агентство URA.RU.
В администрации Салехарда на запрос корреспондента ответили, что знают о проблеме. «Ремонтные работы будут проведены в ближайшее время», — утверждает источник.
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