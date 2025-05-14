Глава МИД Франции пообещал вместе с США «схватить за горло» Россию

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения санкций против России, в том числе введение ограничений на импорт углеводородов. Об этом сообщил французский министр Жан-Ноэль Барро. По его словам, таким образом у ЕС будет возможность «взять Россию за горло». Он выразил недовольство тем, что Москва нашла способ адаптироваться к экономическим ограничениям, введенным еще с 2022 года.
«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и Соединенными Штатами. Перекрытие крана таким образом [ужесточением санкций на энергоносители] — это способ взять Россию за горло», — заявил Жан-Ноэль Барро. Его слова передает газета Le Figaro. По его мнению, нынешние меры недостаточно эффективны для изменения позиции Москвы по Украине.
По словам министра, Евросоюз должен разработать новые меры давления, которые бы существенно повлияли на экономику России. В качестве одной из возможных инициатив Барро выделил введение санкций на российские энергоносители, отметив, что это могло бы «задушить российскую экономику раз и навсегда». Он выразил надежду, что Евросоюз сможет договориться о введении таких ограничений в ближайшее время. Барро подчеркнул, что Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США и он хочет это исправить, обещая пойти «еще дальше».
После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз поставил цель полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и уже рассматривает юридические механизмы для расторжения действующих контрактов с российскими поставщиками. Однако эксперты предупреждают, что односторонний разрыв соглашений может привести к штрафам и арбитражным спорам, а введение новых санкций возможно только при единогласном одобрении всех стран ЕС. Ранее послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России.
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