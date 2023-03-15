Водители тюменских автобусов отказались перевозить пассажиров

Водители автобусов в Тобольске отказались везти пассажиров в гору Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске несколько водителей автобусов отказались везти пассажиров в нагорную часть города из-за наледи на дороге. Об этом сообщает паблик «Типичный Тобольск».

«Как в старые, добрые времена. Пассажирские автобусы не могут подняться в гору. Люди идут пешком», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи встали на защиту водителей. «Не стали рисковать, и это правильно. У нас очень крутая гора», — написала Любовь Мамеева. «Ничего страшного, прогуляются для здоровья полезно», — считает Людмила Пальянова. «Дорожники выходят на работу к 8:00, как и все. Посыпать реагентами дорогу необходимо до выезда маршрутных транспортных средств на линию, но этого не происходит», — заявил Александр Коваленко.

В Тобольском ПАТП URA.RU рассказали о том, что водители автобусов приостановили работу в целях безопасности. «В утренние часы шел дождь, который привел к тому, что на дорогах образовалась наледь. Было решено приостановить работу общественного транспорта. Это было сделано в целях безопасности пассажиров. Отметим, что в этот период стояли не только автобусы, но и другой крупногабаритный транспорт. Через 30 минут водители возобновили работу. Несколько лет назад подобные ситуации уже возникали», — пояснили агентству на предприятии.