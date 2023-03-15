15 марта 2023

Водители тюменских автобусов отказались перевозить пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители автобусов в Тобольске отказались везти пассажиров в гору Фото:

В Тобольске несколько водителей автобусов отказались везти пассажиров в нагорную часть города из-за наледи на дороге. Об этом сообщает паблик «Типичный Тобольск».

«Как в старые, добрые времена. Пассажирские автобусы не могут подняться в гору. Люди идут пешком», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи встали на защиту водителей. «Не стали рисковать, и это правильно. У нас очень крутая гора», — написала Любовь Мамеева. «Ничего страшного, прогуляются для здоровья полезно», — считает Людмила Пальянова. «Дорожники выходят на работу к 8:00, как и все. Посыпать реагентами дорогу необходимо до выезда маршрутных транспортных средств на линию, но этого не происходит», — заявил Александр Коваленко.

В Тобольском ПАТП URA.RU рассказали о том, что водители автобусов приостановили работу в целях безопасности. «В утренние часы шел дождь, который привел к тому, что на дорогах образовалась наледь. Было решено приостановить работу общественного транспорта. Это было сделано в целях безопасности пассажиров. Отметим, что в этот период стояли не только автобусы, но и другой крупногабаритный транспорт. Через 30 минут водители возобновили работу. Несколько лет назад подобные ситуации уже возникали», — пояснили агентству на предприятии.

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В Тобольске несколько водителей автобусов отказались везти пассажиров в нагорную часть города из-за наледи на дороге. Об этом сообщает паблик «Типичный Тобольск». «Как в старые, добрые времена. Пассажирские автобусы не могут подняться в гору. Люди идут пешком», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи встали на защиту водителей. «Не стали рисковать, и это правильно. У нас очень крутая гора», — написала Любовь Мамеева. «Ничего страшного, прогуляются для здоровья полезно», — считает Людмила Пальянова. «Дорожники выходят на работу к 8:00, как и все. Посыпать реагентами дорогу необходимо до выезда маршрутных транспортных средств на линию, но этого не происходит», — заявил Александр Коваленко. В Тобольском ПАТП URA.RU рассказали о том, что водители автобусов приостановили работу в целях безопасности. «В утренние часы шел дождь, который привел к тому, что на дорогах образовалась наледь. Было решено приостановить работу общественного транспорта. Это было сделано в целях безопасности пассажиров. Отметим, что в этот период стояли не только автобусы, но и другой крупногабаритный транспорт. Через 30 минут водители возобновили работу. Несколько лет назад подобные ситуации уже возникали», — пояснили агентству на предприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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