Пермский Роскомнадзор рассказал депутатам, как защитить себя от клеветы в интернете

Пермский депутат Постников обеспокоен фейками о себе в интернете

16 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Олег Постников не может добиться удаления клеветы в своей адрес в соцсетях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков во время общения с депутатами закособрания объяснил им, по какой процедуре можно добиться удаления неправдивой информации о них в интернете. Диалог состоялся 16 марта на пленарном заседании, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Недостоверная информация может распространяться, если она не приносит никаких вредных последствий. А от величины вредности последствий зависит то, как надо поступать. Если информация просто задевает честь и достоинство, то здесь гражданский порядок. Все равно надо обращаться в суд», — отметил Юшков. Соответствующий вопрос главе управления РКН задал депутат Олег Постников. Он спросил, можно ли без судебного решения добиться удаления фейков о себе в соцсетях. «Судебные процедуры как правило длятся очень долго. Я лично столкнулся с этим еще в 2017 году. И записи с лживыми статьями висят месяцами и годами, я до сих пор нахожу эти статьи. Из полиции получаю только отписки», — объяснил он. Юшков отметил, что во внесудебном порядке убрать недостоверную информация по силам только Генпрокуратуре. Но полномочия ее ограничены: это право есть только в отношении фейков по обвинению человека в уголовных преступлениях.

Руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков во время общения с депутатами закособрания объяснил им, по какой процедуре можно добиться удаления неправдивой информации о них в интернете. Диалог состоялся 16 марта на пленарном заседании, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Недостоверная информация может распространяться, если она не приносит никаких вредных последствий. А от величины вредности последствий зависит то, как надо поступать. Если информация просто задевает честь и достоинство, то здесь гражданский порядок. Все равно надо обращаться в суд», — отметил Юшков. Соответствующий вопрос главе управления РКН задал депутат Олег Постников. Он спросил, можно ли без судебного решения добиться удаления фейков о себе в соцсетях. «Судебные процедуры как правило длятся очень долго. Я лично столкнулся с этим еще в 2017 году. И записи с лживыми статьями висят месяцами и годами, я до сих пор нахожу эти статьи. Из полиции получаю только отписки», — объяснил он. Юшков отметил, что во внесудебном порядке убрать недостоверную информация по силам только Генпрокуратуре. Но полномочия ее ограничены: это право есть только в отношении фейков по обвинению человека в уголовных преступлениях.