Жители Нефтеюганска раскритиковали качество уборки снега в городе

Слой снега на тротуарах достигает более 30 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нефтеюганска (ХМАО) раскритиковал работу подрядчика, который занимается уборкой снега в городе. Его негодование разделили и другие жители. О ситуации URA.RU рассказал сам горожанин.

«Горы снега на парковках, огромные снежные кучи по краям пешеходных проходов и автомобильных проездов. Перепады по высоте, к примеру, высота перепада между очищенной и не очищенной территориями возле садика около 30 см. И это где люди ежедневно в огромном количестве переходят дорогу с детьми. Пешком, на санках, снегокатах. Слой снега на тротуарах достигает более 30 см! Это все я увидел во время прогулки по городу», — поделился с корреспондентом агентства житель Нефтеюганска Вячеслав.

На запрос журналиста URA.RU в пресс-службе администрации Нефтеюганска ответили, что жалоб относительно уборки и вывоза снега с территории города поступает действительно очень много. По каждой из них ведется работа в порядке очереди.

В разговоре с журналистом агентства Вячеслав также добавил, что обращался в Центр управления регионом. Куда направлял фотофиксацию жалобы. «После жалобы подрядчик, видимо, решил скорректировать свою работу, но не сильно старался. Чтобы уборка снега выглядела правдоподобнее, в отдельных места соскреб снег до асфальта, а те кучи, что были, разровнял. Видимо, в этот раз решил сэкономить на вывозе снега», — считает мужчина.

Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ направил в Жилстройнадзор ХМАО претензии из-за неубранного снега. Общественники заявили о бездействии властей десяти муниципалитетов Югры.