Стоимость квадратного метра офиса равна более 89 тысячам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска продается офисное помещение площадью 179,2 кв. метра за 16 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений «Авито».

«Офисное помещение площадью 179,2 кв. метра находится на улице Южной, дом 2В, в кирпичном доме 2005 года постройки. Территория здания огорожена, есть консьерж и видеонаблюдение. Работают два лифта», — сообщается в объявлении.

В объявлении указано, что помещение занимает третий этаж. Оно разделено на восемь кабинетов разной площади, при желании можно сделать перепланировку. Есть три лоджии и два санузла. Окна выходят на северную и южную стороны. Установлены счетчики тепла, возможна экономия по коммунальным платежам.

Здание и парковка огорожены и находятся под видеонаблюдением Фото: сервис Avito

Помещение офиса разбито на восемь кабинетов, кроме того, в нем есть два санузла и три лоджии Фото: сервис Avito