В центре Челябинска выставили на продажу офис за 16 млн рублей. Фото

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Стоимость квадратного метра офиса равна более 89 тысячам Фото:

В центре Челябинска продается офисное помещение площадью 179,2 кв. метра за 16 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений «Авито».

«Офисное помещение площадью 179,2 кв. метра находится на улице Южной, дом 2В, в кирпичном доме 2005 года постройки. Территория здания огорожена, есть консьерж и видеонаблюдение. Работают два лифта», — сообщается в объявлении.

В объявлении указано, что помещение занимает третий этаж. Оно разделено на восемь кабинетов разной площади, при желании можно сделать перепланировку. Есть три лоджии и два санузла. Окна выходят на северную и южную стороны. Установлены счетчики тепла, возможна экономия по коммунальным платежам.

Здание и парковка огорожены и находятся под видеонаблюдением
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Помещение офиса разбито на восемь кабинетов, кроме того, в нем есть два санузла и три лоджии
Фото:
Есть возможность сделать перепланировку, убрав перегородки между кабинетами
Фото:

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В центре Челябинска продается офисное помещение площадью 179,2 кв. метра за 16 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений «Авито». «Офисное помещение площадью 179,2 кв. метра находится на улице Южной, дом 2В, в кирпичном доме 2005 года постройки. Территория здания огорожена, есть консьерж и видеонаблюдение. Работают два лифта», — сообщается в объявлении. В объявлении указано, что помещение занимает третий этаж. Оно разделено на восемь кабинетов разной площади, при желании можно сделать перепланировку. Есть три лоджии и два санузла. Окна выходят на северную и южную стороны. Установлены счетчики тепла, возможна экономия по коммунальным платежам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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