Армия РФ в районе Одессы уничтожила два ангара с техникой ВСУ

Российские войска уничтожили два ангара с боеприпасами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по аэродрому в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На территории аэродрома „Школьный“ в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. В Минобороны ранее подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожила на Донецком направлении большое количество украинской техники и солдат.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, как отмечал президент России Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Российские войска уничтожили два ангара с боеприпасами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по аэродрому в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На территории аэродрома „Школьный“ в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. В Минобороны ранее подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожила на Донецком направлении большое количество украинской техники и солдат. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, как отмечал президент России Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.