Армия РФ в районе Одессы уничтожила два ангара с техникой ВСУ

22 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

В аэродроме Одессы уничтожен ангар с вооружением ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили два ангара с боеприпасами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по аэродрому в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На территории аэродрома „Школьный“ в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. В Минобороны ранее подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожила на Донецком направлении большое количество украинской техники и солдат. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, как отмечал президент России Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.

Российские войска уничтожили два ангара с боеприпасами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по аэродрому в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На территории аэродрома „Школьный“ в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. В Минобороны ранее подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожила на Донецком направлении большое количество украинской техники и солдат. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, как отмечал президент России Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.