Минобороны: армия РФ разгромила большое скопление ВСУ в Донбассе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock, сбойка
На Донецком направление ВСУ потеряли большое количество личного состава, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила на Донецком направлении большое количество украинской техники и личного состава. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении за сутки уничтожено более 245 украинских военных», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, запись брифинга опубликована в telegram-канале ведомства. Он также отметил и о других потерях ВСУ. «Уничтожен один танк, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», — резюмировал он.

Ранее армией России был поражен важный пункт управления одной из бригад ВСУ, передает RT. В результате атаки было уничтожено большое количество украинской техники. Военный аналитик США Шон Белл назвал смертельную ошибку ВСУ. Он отметил, что президент Украины Зеленский решил укрепить Бахмут (Артемовск), тем самым будучи втянутым в войну на истощение, которая рискует принести пользу России.

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Армия России уничтожила на Донецком направлении большое количество украинской техники и личного состава. Об этом доложили в Минобороны РФ. «На Донецком направлении за сутки уничтожено более 245 украинских военных», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, запись брифинга опубликована в telegram-канале ведомства. Он также отметил и о других потерях ВСУ. «Уничтожен один танк, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», — резюмировал он. Ранее армией России был поражен важный пункт управления одной из бригад ВСУ, передает RT. В результате атаки было уничтожено большое количество украинской техники. Военный аналитик США Шон Белл назвал смертельную ошибку ВСУ. Он отметил, что президент Украины Зеленский решил укрепить Бахмут (Артемовск), тем самым будучи втянутым в войну на истощение, которая рискует принести пользу России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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