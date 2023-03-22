Пленный из ДНР заявил, что «Азов»* пытают методами ЦРУ

23 марта 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Боевики «Азова» при пытках применяли излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ, заявил доброволец из ДНР. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) пытали военнопленных электрическим током и применяли излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей. По его словам, азовцы пытались узнать у пленных численность российских подразделений, контакты сослуживцев и близких. «Сначала первый пункт был какой-то подвал, не так уж далеко слышен был бой. В этом подвале нас сразу начали пытать, избивать палкой, бить ногами в грудную клетку, по лицу, прикладом. В это время у нас уже были связаны руки сзади, скотчем намотаны на глаза шапки, в моем случае — балаклава. Дубинкой били по локтям, по коленям, потом начали накидывать мешок и поливать водой», — передает слова Алексея РИА Новости. По его словам, после того, как военнопленных перевезли на новое место, их заставляли кричать националистические лозунги, заставили раздеться до трусов и начали избивать. Алексей пробыл в плену у «Азова» пять дней — из них на допросах пытали первые два, а оставшееся время он связанный лежал на кафельном полу без еды и воды. Также он отметил, что попавших в плен русских избивали просто из-за национальности. Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявляла, что украинские солдаты придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Ранее о пытках током рассказал вернувшийся из украинского плена боец ЛНР. По его словам, азовцы раздели его до нижнего белья и пытали током, заклеив руки и ноги скотчем. *Нацбатальон «Азов»* признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевики «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) пытали военнопленных электрическим током и применяли излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей. По его словам, азовцы пытались узнать у пленных численность российских подразделений, контакты сослуживцев и близких. «Сначала первый пункт был какой-то подвал, не так уж далеко слышен был бой. В этом подвале нас сразу начали пытать, избивать палкой, бить ногами в грудную клетку, по лицу, прикладом. В это время у нас уже были связаны руки сзади, скотчем намотаны на глаза шапки, в моем случае — балаклава. Дубинкой били по локтям, по коленям, потом начали накидывать мешок и поливать водой», — передает слова Алексея РИА Новости. По его словам, после того, как военнопленных перевезли на новое место, их заставляли кричать националистические лозунги, заставили раздеться до трусов и начали избивать. Алексей пробыл в плену у «Азова» пять дней — из них на допросах пытали первые два, а оставшееся время он связанный лежал на кафельном полу без еды и воды. Также он отметил, что попавших в плен русских избивали просто из-за национальности. Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявляла, что украинские солдаты придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Ранее о пытках током рассказал вернувшийся из украинского плена боец ЛНР. По его словам, азовцы раздели его до нижнего белья и пытали током, заклеив руки и ноги скотчем. *Нацбатальон «Азов»* признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России