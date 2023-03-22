Вернувшийся из украинского плена боец ЛНР рассказал о пытках током

22 марта 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты во время пыток наносят удары током, а также бьют подручными предметами, отметил военнопленные из ЛНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) допрашивали и пытали током военнопленного из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал сам пленник, когда вернулся домой. «Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили — труба или палка, я не видел, глаза завязаны — по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?» — пояснил собеседник в беседе с РИА Новости. По его словам, на этом допрос не закончился. Пленник из ЛНР рассказал, что далее его увели в другое помещение, раздели до нижнего белья и пытали током. При этом руки и ноги были заклеены скотчем. Ранее омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что украинские солдаты придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Также в ООН признали расстрел российских военнопленных со стороны Украины военным преступлением.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допрашивали и пытали током военнопленного из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал сам пленник, когда вернулся домой. «Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили — труба или палка, я не видел, глаза завязаны — по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?» — пояснил собеседник в беседе с РИА Новости. По его словам, на этом допрос не закончился. Пленник из ЛНР рассказал, что далее его увели в другое помещение, раздели до нижнего белья и пытали током. При этом руки и ноги были заклеены скотчем. Ранее омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что украинские солдаты придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Также в ООН признали расстрел российских военнопленных со стороны Украины военным преступлением.