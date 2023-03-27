Куйвашев назначил бывшего федерального чиновника свердловским министром

Министерство инвестиций Свердловской области возглавил Вадим Третьяков

Евгений Куйвашев назначил нового главу министерства инвестиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил своего советника, экс-чиновника Минэкономразвития РФ Вадима Третьякова на пост министра инвестиций и развития. Глава региона подписал соответствующий указ, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства еще летом 2022-го анонсировали назначение Третьякова.

«Губернатор подписал указ, которым назначил министром инвестиций Вадима Третьякова. Глава мининвеста преступит к исполнению обязанностей с 28 марта», — уточнили в департаменте. Инсайдеры URA.RU рассказывали, что назначение Третьякова должно было состояться на несколько дней раньше, однако помешал казус — чиновник при заполнении декларации о доходах поставил запятую в неправильном месте, «увеличив» свой заработок.

Третьяков родился в Казахстане, до прихода на госслужбу работал в коммерческих организациях. До того, как стать советником Куйвашева, чиновник занимал должности в Минэкономразвития РФ и Министерстве по делам Крыма. В середине 2010-х Третьяков возглавлял федеральное общество «Особые экономические зоны».

Кресло свердловского министра инвестиций пустовало больше года. Прежний руководитель Виктория Казакова ушла в отставку 1 марта 2022-го, получив предложение о работе в УГМК. Источники URA.RU утверждали, что назначения Третьякова добивались лично Казакова и ее ближайшее окружение.