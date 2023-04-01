Пермский рыбак похвастался крупным уловом на водоеме в ХМАО. Фото

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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, рыбаки, зимняя рыбалка
Илья Чуклинов рыбачил в Березовском районе ХМАО Фото:

Житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Мартовские „кабанчики“ в районе Саранпауля!» — подписал фотографии рыбак. Снимки улова опубликованы в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте».

Чуклинов на своей личной странице делится фотографиями и видео с рыбалки. Также он ведет тематический канал на YouTube.

Ранее рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фотографиями он также похвастался в соцсетях.

Рыбак назвал улов «кабанчиками»
Рыбак назвал улов «кабанчиками»
Илья Чуклинов рыбачил в районе Саранпуля
Илья Чуклинов рыбачил в районе Саранпуля

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Житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Об этом он сообщил в соцсетях. «Мартовские „кабанчики“ в районе Саранпауля!» — подписал фотографии рыбак. Снимки улова опубликованы в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Чуклинов на своей личной странице делится фотографиями и видео с рыбалки. Также он ведет тематический канал на YouTube. Ранее рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фотографиями он также похвастался в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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