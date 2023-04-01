Пермский рыбак похвастался крупным уловом на водоеме в ХМАО. Фото 01 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 + Илья Чуклинов рыбачил в Березовском районе ХМАО Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Об этом он сообщил в соцсетях. «Мартовские „кабанчики“ в районе Саранпауля!» — подписал фотографии рыбак. Снимки улова опубликованы в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Чуклинов на своей личной странице делится фотографиями и видео с рыбалки. Также он ведет тематический канал на YouTube. Ранее рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фотографиями он также похвастался в соцсетях. Рыбак назвал улов «кабанчиками» «Рыбалка в ХМАО-Югра», «ВКонтакте» Илья Чуклинов рыбачил в районе Саранпуля «Рыбалка в ХМАО-Югра», «ВКонтакте» «Рыбалка в ХМАО-Югра», «ВКонтакте» Житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Об этом он сообщил в соцсетях. «Мартовские „кабанчики“ в районе Саранпауля!» — подписал фотографии рыбак. Снимки улова опубликованы в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Чуклинов на своей личной странице делится фотографиями и видео с рыбалки. Также он ведет тематический канал на YouTube. Ранее рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фотографиями он также похвастался в соцсетях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям