Илья Чуклинов рыбачил в Березовском районе ХМАО
Житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Мартовские „кабанчики“ в районе Саранпауля!» — подписал фотографии рыбак. Снимки улова опубликованы в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте».
Чуклинов на своей личной странице делится фотографиями и видео с рыбалки. Также он ведет тематический канал на YouTube.
Ранее рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фотографиями он также похвастался в соцсетях.
Рыбак назвал улов «кабанчиками»
Илья Чуклинов рыбачил в районе Саранпуля
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