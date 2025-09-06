В Турции зафиксировали вспышку холеры: о чем нужно знать российским туристам

Появилась информация о массовых заражениях холерой в Турции. Об этом заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируются только завозные случаи холеры. Всего их было четыре, и все из Индии. По ее словам, всем зараженным помогают врачи.
Тем временем в АТОР и в Министерстве здравоохранения страны указывают на отсутствие вспышки заболевания. Некоторые эксперты вовсе утверждают, что люди больны ротавирусом или другой болезнью, но не холерой. Подробнее о массовом заражении бактерией Vibrio в Турции — в материале URA.RU.
Где произошли вспышки холеры
Академик Онищенко утверждает, что из-за заболевания клиники в Турции переполнены. А сами жалобы и симптомы наблюдаются на протяжении недели. Также эксперт отметил, что первые сообщения о бактерии появились еще в начале лета — в июне.
«В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами. Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились еще в июле», — заявил эпидемиолог.
Также отмечается, что вспышка зарегистрирована в Чаде. Отмечается, что в стране от холеры скончалось 113 человек. А всего зафиксирован 1631 случай. Это указано в материале портала Tchadinfos, которые сослались на данные Минздрава Чада. В страну было передано более 1 миллиона доз вакцин. В первую очередь, прививается восточная ее часть.
Заявление в АТОР о холере
Директор филиала ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлия Алчеева рассказала, что количество обращений по поводу отравлений в Турции не увеличилось. Она также отметила, что не фиксируются случаи, связанные с инфекциями от бактерии Vibrio.
«Что касается случаев инфекции от т.н. „бактерии vibrio“, под которыми понимаются разного рода вибрионы, то мы вообще в нашей практике не сталкивались с такого рода заболеваниями у туристов в Турции, не фиксируем их и сейчас», — заявила Алчеева. Ее слова передает АТОР в своем telegram-канале. Эксперт подчеркнула, что число обращений, которые связаны с отравлениями и тяжелыми инфекционными заболеваниями в Турции в августе 2025 года, соответствуют средним показателям за последние годы.
В Минздраве Турции прокомментировали ситуацию
Наличие бактерий Vibrio в воде в Турции не зарегистрировано. Об этом заявили в Министерстве здравоохранении страны.
«Вопреки упомянутым сообщениям, никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в нашей стране не зарегистрировано», — заявили в ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что бактерии находятся под пристальным вниманием ведомства. В это число входят и другие инфекционные заболевания.
Комментарии экспертов о холере
«О холере речи быть не может»
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что для холеры не характерно повышение температуры. В связи с чем не бактерия причина заболеваний.
«Для холеры категорически не характерно какое-либо повышение температуры. Так что о холере в настоящее время речи быть не может», — поделился Никифоров. Его слова приводит РБК. Он также предположил, что причинами заболеваний в Турции могут стать энтеровирусы или ротавирусы, которых, по его словам, в Турции полно.
«Роспотребнадзор контролирует ситуацию»
Среди зафиксированных случаев есть случаи холеры. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Георгий Викулов.
«Да, действительно зафиксированы случаи кишечных инфекций, среди которых есть случаи холеры, а также энтеровирусной инфекции», — заявил Викулов. Но он отметил, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию, особенно учитывая то, что среди заболевших якобы есть граждане РФ.
«Четыре завоза холеры из Индии»
О завезенных в РФ случаев холеры поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, было зафиксировано четыре случая завоза холеры из Индии.
«В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. При этом на текущий момент все, кто приехал в РФ с холерой, живы и здоровы, медики всех спасают», — поделилась Попова. Ее слова приводит ТАСС.
Чем опасна холера для организма
Холера представляет собой не обычное желудочное расстройство, а серьезное инфекционное заболевание. Бактерия, которая развивается преимущественно в теплой воде (теплее 13 градусов по Цельсию), поражает кишечник, из-за чего вода быстро выводится из организма. В результате развивается острое обезвоживание, которое может привести к летальному исходу.
Симптомами заражения может стать многократная рвота. Также может наступить сильная диарея.
Бактерия может передаться при употреблении зараженной воды, слабосоленой рыбы домашнего изготовления, креветок, раков, крабов, морской капусты и других продуктов со слабой термической обработкой. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Исса. Ее слова приводит Regions.ru.
Как защитить себя от заражения холерой
Чтобы избежать заражения болезнью, в качестве профилактики рекомендуется употреблять исключительно бутилированную воду, ей же чистить зубы, мыть руки и фрукты с овощами. Также советуется отказаться от сомнительных деликатесов и не покупать еду на пляже. В том числе не стоит покупать салаты с майонезом в жаркий день.
Плавать следует только в разрешенных местах. Помимо этого, нужно следить за тем, чтобы вода не попала в рот.
Запрещается заниматься самолечением при появлении первых симптомов. В данном случае нужно срочно обращаться к врачу.
Кроме того, в качестве специфической профилактики ставится вакцина против холеры. На сайте Минздрава написано, что вакцинацию проводят по эпидемическим показаниям. Вакцина представляет собой лекарственный препарат, который вызывает у привитых развитие противохолерного иммунитета длительностью до шести месяцев. Она применяется для профилактики холеры у взрослых, подростков и детей с 2-летнего возраста.
Безопасно ли ехать в Турцию
Глава Минздрава Попова посоветовала прочитать меры профилактики и быть осторожными в случае, если планируется поездка в одну из стран, где может встречаться холера.
«Если вы собираетесь в любую из стран, в которых есть сегодня регистрация холеры, эту информацию можно увидеть на нашем сайте, прочитайте меры профилактики и будьте осторожны», — отметила эксперт. По ее словам, любой неизвестный напиток и вода из кувшина могут быть риском заболевания.
