27 марта 2023
26 марта 2023

Рыбак из ХМАО выловил огромных окуней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Рыбак похвастался фотографиями улова в соцсетях Фото:

Рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фото улова он разместил в соцсетях.

«Огромные окуни», — подписаны снимки в группе «Охота и рыбалка. Хмао-Югра» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Василий Очитков восхитился уловом.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак Олег Дубровин на спиннинг поймал щуку и крупных окуней, весом под килограмм. Чтобы добраться к месту клева, ему пришлось вытаскивать забуксовавший снегоход.

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Рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фото улова он разместил в соцсетях. «Огромные окуни», — подписаны снимки в группе «Охота и рыбалка. Хмао-Югра» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Василий Очитков восхитился уловом. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак Олег Дубровин на спиннинг поймал щуку и крупных окуней, весом под килограмм. Чтобы добраться к месту клева, ему пришлось вытаскивать забуксовавший снегоход.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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