Рыбак похвастался фотографиями улова в соцсетях
Рыбак из ХМАО Дмитрий Шилов поймал крупных окуней. Фото улова он разместил в соцсетях.
«Огромные окуни», — подписаны снимки в группе «Охота и рыбалка. Хмао-Югра» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Василий Очитков восхитился уловом.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак Олег Дубровин на спиннинг поймал щуку и крупных окуней, весом под килограмм. Чтобы добраться к месту клева, ему пришлось вытаскивать забуксовавший снегоход.
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