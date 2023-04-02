Курганца осудили на 3,5 года за кражу 100 тысяч рублей

03 апреля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Подсудимый воспользовался услугой «мобильный банк» и потратил 100 080 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Щучье (Курганская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл у своего знакомого телефон и при помощи услуги «мобильный банк» потратил на свои нужды 100 080 рублей. За это мужчину осудили на 3,5 года, сообщается на сайте Щучанского районного суда Курганской области. «После совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, подсудимый обнаружил на кухне сотовый телефон и похитил его, причинив материальный ущерб в размере 7 000 рублей. Воспользовавшись услугой „мобильный банк“, мужчина несколько раз рассчитался в кафе, а также, при помощи третьего лица, через банкомат снял деньги, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 100 080 рублей», — говорится в документе. В материалах дела сообщается, что виновный ранее был дважды судим за кражу. В судебном заседании подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Учитывая исковые требования потерпевшего, суд решил взыскать с мужчины 100 080 рублей, а также приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что ранее судимый за грабеж житель Кетовского района (Курганская область) украл деньги с чужой банковской карты. За 30 250 рублей мужчину осудили на 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель города Щучье (Курганская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл у своего знакомого телефон и при помощи услуги «мобильный банк» потратил на свои нужды 100 080 рублей. За это мужчину осудили на 3,5 года, сообщается на сайте Щучанского районного суда Курганской области. «После совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, подсудимый обнаружил на кухне сотовый телефон и похитил его, причинив материальный ущерб в размере 7 000 рублей. Воспользовавшись услугой „мобильный банк“, мужчина несколько раз рассчитался в кафе, а также, при помощи третьего лица, через банкомат снял деньги, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 100 080 рублей», — говорится в документе. В материалах дела сообщается, что виновный ранее был дважды судим за кражу. В судебном заседании подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Учитывая исковые требования потерпевшего, суд решил взыскать с мужчины 100 080 рублей, а также приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что ранее судимый за грабеж житель Кетовского района (Курганская область) украл деньги с чужой банковской карты. За 30 250 рублей мужчину осудили на 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.