Мэр из ХМАО угодил в скандал из-за судимой подчиненной с зарплатой в 500 тысяч рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получал предписания от прокуратуры об увольнении Анфимовой Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой угодил в скандал из-за трудоустройства на руководящие позиции в МУПы Елены Анфимовой, которая имела судимость за мошенничество. При этом ее зарплата в месяц превышала 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

Анфимова была взята на работу и. о. директора расчетно-кассового центра ЖКХ Сургутского района, а также параллельно занимала руководящие посты сначала в МУП «УТВИВ №1», а затем в МУП «СРЭС». «В итоге, зарплата чиновницы составляла свыше полумиллиона рублей. Прокуратуре понадобилось несколько лет, чтобы по решению суда уволить Анфимову. А Трубецкой теперь несет имиджевые потери, что все это время игнорировал требования силовиков», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Анфимова исполняла обязанности директора «РКЦ ЖКХ Сургутского района», будучи судимой за мошенничество в особо крупном размере, совершенное на этом же предприятии. А в приемную в качестве делопропроизводителя она устроила свою мать. За что, в конечном счете, из-за конфликта интересов и была уволена.