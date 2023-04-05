Тюменский стрелковый клуб начал производство бронезащиты

Отдельными элементами можно дополнить базовые комплекты Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени начали производство средств бронезащиты. Ее созданием занялся спортивный стрелковый клуб «Стальной азарт», одновременно являющийся и базой отдыха. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Соколов.

«Мы действительно уже прошли весь путь от разработки до производства средств бронезащиты. Сейчас образцы готовятся пройти сертификацию для дальнейшего массового производства. Сейчас любой желающий может приобрести отдельные элементы защиты, чтобы дополнить базовые комплекты обмундирования, выдаваемые Министерством Обороны РФ», — передают слова Соколова в РБК Тюмень.

Там также уточнили, что компания частично принадлежит Василию Шевчику, который является братом бизнесмена Владимира Шевчика (бывший муж зампредседателя Тюменской облдумы Натальи Шевчик). «„ССК Стальной азарт“ на 60% принадлежит Василию Шевчику. Еще 25% принадлежат АО „Евракор“, 15% — Юрию Горному», — указывают в издании на данные сервиса СБИС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также хотят научить подростков обращаться с оружием. Для этого центр развития военно-тактических игр и видов спорта «Ратник» подался на президентский грант. По мнению авторов проекта, курс поможет повысить интерес к военному делу.