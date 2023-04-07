Родственники украинских военных вышли на митинг из-за потерь ВСУ в Бахмуте

07 апреля 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Бойцов батальона ВСУ обманом завозят в Бахмут, сообщает издание, ссылаясь на родственников военнослужащих Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Родственники бойцов 228 батальона 127 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Харькове. По их заявлениям, бойцов обманным путем отправили участвовать в боях за Бахмут (Артемовск), где батальон понес огромные потери. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Их туда завезли обманным путем. Ехали в одно направление, приехали в другое. Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? <…> Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают», — сообщает издание в своем telegram-канале «Политика Страны». Митингующие заверяют, что членов батальона морально истощают и угрожают им тюрьмой за неповиновение. При это в рядах батальона нет офицеров, которые могли бы направить бойцов. Родственники хотят обратиться в прокуратуру по решению данного вопроса. Сами представители батальона уверены, что их «хотят утилизировать» и для этого отправляют «пушечным мясом» в Бахмут. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ не смогут оправиться от поражения при Бахмуте. Военкоры «Русской Весны» заявляли, что украинские силы массово покидают город, ссылаясь на слова одного из военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Бахмуте самой сложной для Киева, пишет RT. Тем не менее сообщалось, что украинские силы пытаются восстановить линию снабжения в городе, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родственники бойцов 228 батальона 127 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Харькове. По их заявлениям, бойцов обманным путем отправили участвовать в боях за Бахмут (Артемовск), где батальон понес огромные потери. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Их туда завезли обманным путем. Ехали в одно направление, приехали в другое. Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? <…> Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают», — сообщает издание в своем telegram-канале «Политика Страны». Митингующие заверяют, что членов батальона морально истощают и угрожают им тюрьмой за неповиновение. При это в рядах батальона нет офицеров, которые могли бы направить бойцов. Родственники хотят обратиться в прокуратуру по решению данного вопроса. Сами представители батальона уверены, что их «хотят утилизировать» и для этого отправляют «пушечным мясом» в Бахмут. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ не смогут оправиться от поражения при Бахмуте. Военкоры «Русской Весны» заявляли, что украинские силы массово покидают город, ссылаясь на слова одного из военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Бахмуте самой сложной для Киева, пишет RT. Тем не менее сообщалось, что украинские силы пытаются восстановить линию снабжения в городе, передает «Национальная служба новостей».