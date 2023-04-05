Зеленский готов сдать Бахмут, ВСУ готовы к атаке в Запорожье: главное к вечеру 5 апреля

05 апреля 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский допустил сдачу Бахмута (Артемовска) в случае потери личного состава и окружения города российской армией. Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 апреля.