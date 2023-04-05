Зеленский готов сдать Бахмут, ВСУ готовы к атаке в Запорожье: главное к вечеру 5 апреля

ВСУ подготовились к наступлению в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский допустил сдачу Бахмута (Артемовска) в случае потери личного состава и окружения города российской армией. Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 апреля.
- Зеленский заявил, что в случае больших потерь личного состава, а также окружения российскими бойцами Бахмута, Киев будет вынужден принять «правильное решение» насчет города. Об этом украинский президент сказал во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
- Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что Зеленский отправился на встречу с Дудой, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. По словам военного, президент Украины понял, что пора разрешить конфликт путем дипломатии. Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков во время конференц-колла сказал, что Москва не видит никаких перспектив для начала диалога.
- ВСУ закончили подготовку к весеннему наступлению в Запорожье. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, украинская армия может начать атаку в любой момент. Однако он отметил, что российские бойцы готовы отразить нападение противника. Также в Reuters писали, что украинская армия подготовила штурмовую бригаду численностью 40 тысяч военных.
- Украинский конфликт закончится в 2023 году исключительно на поле боя. Киев не пойдет на компромиссы и будет проводить контрнаступление, сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
- Российские войска с помощью артиллерии сорвали наступление ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР.
- Запад нарушил все «красные линии», которые обозначил президент Путин. По данным газеты Bild, Украина регулярно наносит удары по российским территориям с помощью западного оружия.
- Путин призвал как можно жестче расправляться с «недобитым подпольем», состоящим из неонацистов в новых регионах. Он поручил обеспечить контроль над ситуацией на субъектах.
- ВС РФ отразили контратаку ВСУ на красно-лиманском направлении. По данным Минобороны, российская армия также поразила украинские войска в Гряниковке, Тимковке, Харьковской области и Стельмаховки, Невского, Червоной Диброва ЛНР, передает Пятый канал.
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