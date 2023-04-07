Экс-офицер разведки США: ВСУ никогда не оправятся от поражения в Бахмуте

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ не смогут оправиться от поражения в боях с РФ за город Бахмут, заявил Скотт Риттер. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут оправиться от поражения в боях за город Бахмут (Артемовск). Успехи российских войск приближают крупную победу над Украиной. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Русские сломали хребет украинской армии. Та никогда не оправится от Бахмута. <…> Киев ждет больше погибших украинцев. <…> Россия победит и победит крупно», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также подчеркнул, что не надеется, будто Киев сможет организовать контрнаступление. Риттер уверен, что для этого у ВСУ не хватает ни вооружения, ни самих солдат.

Ранее telegram-канал WarGonzo сообщал, что российские бойцы взяли центр Бахмута. Новый репортаж этого канала был посвящен погибшему военкору Владлену Татарскому, пишут «Дни.ру». Успехи РФ признали даже в Великобритании. Активные бои за город Бахмут начались с августа 2022 года.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут оправиться от поражения в боях за город Бахмут (Артемовск). Успехи российских войск приближают крупную победу над Украиной. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Русские сломали хребет украинской армии. Та никогда не оправится от Бахмута. <…> Киев ждет больше погибших украинцев. <…> Россия победит и победит крупно», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также подчеркнул, что не надеется, будто Киев сможет организовать контрнаступление. Риттер уверен, что для этого у ВСУ не хватает ни вооружения, ни самих солдат. Ранее telegram-канал WarGonzo сообщал, что российские бойцы взяли центр Бахмута. Новый репортаж этого канала был посвящен погибшему военкору Владлену Татарскому, пишут «Дни.ру». Успехи РФ признали даже в Великобритании. Активные бои за город Бахмут начались с августа 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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