Рогов: Британия и США разработали план наступления Украины

07 апреля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Страны Запада руководят ВСУ, следует из слов Владимира Рогова Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет наступать на Запорожскую область согласно плану, который разработали в США и Великобритании. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. [Президент Украины Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный — лишь пешки в этой игре», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что Зеленский и Залужный заявляют лишь то, что что им говорят. По словам Рогова, делать из них великих стратегов не стоит. Рогов добавил, что в план весеннего контрнаступление ВСУ на запорожском направлении входит прорыв к побережью Азовского моря. Украинские войска будут прорываться при помощи бронетехники, минуя города, заключил Рогов. Таким образом ВСУ попытаются «разрезать» сухопутный коридор снабжения российских войск. Ранее Рогов отмечал, что силы ВСУ на запорожском направлении курируются иностранными военными. По его словам, украинские бойцы должны в обязательном порядке выполнять указания иностранных командиров, передает телеканал 360. Также Рогов отметил, что признаком начала весеннего контрнаступления ВСУ станут массированные артобстрелы и атаки беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина будет наступать на Запорожскую область согласно плану, который разработали в США и Великобритании. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. [Президент Украины Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный — лишь пешки в этой игре», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что Зеленский и Залужный заявляют лишь то, что что им говорят. По словам Рогова, делать из них великих стратегов не стоит. Рогов добавил, что в план весеннего контрнаступление ВСУ на запорожском направлении входит прорыв к побережью Азовского моря. Украинские войска будут прорываться при помощи бронетехники, минуя города, заключил Рогов. Таким образом ВСУ попытаются «разрезать» сухопутный коридор снабжения российских войск. Ранее Рогов отмечал, что силы ВСУ на запорожском направлении курируются иностранными военными. По его словам, украинские бойцы должны в обязательном порядке выполнять указания иностранных командиров, передает телеканал 360. Также Рогов отметил, что признаком начала весеннего контрнаступления ВСУ станут массированные артобстрелы и атаки беспилотников.