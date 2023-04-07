Fox News: Украина готовится к крупнейшей мобилизации для контрнаступления

Предстоящее контрнаступление Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией граждан, превышающее осеннюю 2022 года в два раза. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
«Киев готовится к ожидаемому весеннему наступлению. <…> Вооруженный конфликт будет предполагать крупнейшую мобилизацию [со стороны Украины]», — сообщает телеканал, ссылаясь на американских аналитиков из Института изучения войны. Руководитель группы геопространственной разведки Института Джордж Баррос уточняет, что весеннее наступление Украины будет в два раза превышать осеннюю мобилизацию. По его словам, Киев сформировал отдельную бригаду, которая будет руководить предстоящим контрнаступлением.
Американские аналитики предполагают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречено на провал. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что план наступления ВСУ разработан в США и Британии, сообщает Life. Но она может не состоятся из-за нехватки украинских военные, передает Nation news.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Предстоящее контрнаступление Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией граждан, превышающее осеннюю 2022 года в два раза. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Киев готовится к ожидаемому весеннему наступлению. <…> Вооруженный конфликт будет предполагать крупнейшую мобилизацию [со стороны Украины]», — сообщает телеканал, ссылаясь на американских аналитиков из Института изучения войны. Руководитель группы геопространственной разведки Института Джордж Баррос уточняет, что весеннее наступление Украины будет в два раза превышать осеннюю мобилизацию. По его словам, Киев сформировал отдельную бригаду, которая будет руководить предстоящим контрнаступлением. Американские аналитики предполагают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречено на провал. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что план наступления ВСУ разработан в США и Британии, сообщает Life. Но она может не состоятся из-за нехватки украинских военные, передает Nation news.