В офисе Зеленского назвали четыре условия для «контрнаступления»

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: для контрнаступления Украина должна накопить вооружение

06 апреля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил об условиях для наступления ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Важными условиями для украинского наступления являются накопление вооружения, подготовка военных, планирование операции, а также информационные атаки. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Первая составляющая [наступления] — продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления. Вторая — украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции», — сказал Михаил Подоляк в интервью «24 Каналу». Также он выделил планирование операции по наступлению украинским Генштабом. Кроме того, советник главы офиса президента заявил об информационных атаках, чтобы «влиять на психологическое состояние врага». Ранее стало известно о подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению на российские территории. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов накануне заявил, что Киев завершил подготовку к атаке в регионе, передает «Утро.ру». По словам историка Олега Кузнецова, президенту Украины Владимиру Зеленскому не остается ничего, кроме как бросить свои войска в это наступление. Иначе Запад прекратит поддержку Киева в конфликте с РФ, пишет Pravda.Ru.

Важными условиями для украинского наступления являются накопление вооружения, подготовка военных, планирование операции, а также информационные атаки. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Первая составляющая [наступления] — продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления. Вторая — украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции», — сказал Михаил Подоляк в интервью «24 Каналу». Также он выделил планирование операции по наступлению украинским Генштабом. Кроме того, советник главы офиса президента заявил об информационных атаках, чтобы «влиять на психологическое состояние врага». Ранее стало известно о подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению на российские территории. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов накануне заявил, что Киев завершил подготовку к атаке в регионе, передает «Утро.ру». По словам историка Олега Кузнецова, президенту Украины Владимиру Зеленскому не остается ничего, кроме как бросить свои войска в это наступление. Иначе Запад прекратит поддержку Киева в конфликте с РФ, пишет Pravda.Ru.